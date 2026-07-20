Assisi tutela l’origine dei prodotti agricoli con nuova iniziativa

L’Argentina cade nei supplementari, Spagna campione del mondo Ferran Torres firma l'1-0 che vale alla Roja la seconda Coppa della sua storia dopo quella del 2010

Evenepoel beffa Pogacar e vince la 15esima tappa al Tour, ritiro Vingegaard Lo sloveno resta saldamente al comando mentre il suo primo rivale cade e deve abbandondare la corsa

In Belgio torna a vincere Antonelli, sul podio Leclerc e Verstappen L'altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione

Cina, nove fiumi registrano livelli di piena superiori alle soglie di allerta PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo il Ministero delle Risorse Idriche, a seguito delle recenti forti piogge e degli afflussi a monte, a oggi nove fiumi in sei regioni a livello provinciale in tutta la Cina registrano livelli di piena superiori alle soglie di allerta. Tra la mattina di ieri e quella di oggi, piogge intense […]

Via D’Amelio, Mattarella “Restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà” ROMA (ITALPRESS) – “La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con […]

Terremoto e raid americani, notte da incubo per l’iran di Gianfranco D’Anna ROMA (ITALPRESS) – Bombardamenti e terremoto. Non c’è scampo per il regime iraniano, che oltre ai massicci bombardamenti dell’ottava notte consecutiva di raid americani, ha subito all’alba un violento terremoto di magnitudo 5.0 nella strategica regione petrolifera del Khuzestan. La provincia nella quale si è registrato il violento sisma è una delle […]

Roggero, la moglie “A Mattarella chiedo un atto di clemenza e di umanità” MILANO (ITALPRESS) – “Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. […]

Show fra Francia e Inghilterra, la tripletta di Saka vale il terzo posto Gli uomini di Tuchel vincono 6-4, doppietta Mbappe' che sale a dieci gol

Ucraina, Zelensky”Giorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le persone” KIEV (ITALPRESS) – “Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi. Le decisioni riguardo all’esercito saranno prese”.Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “tutti coloro che hanno a […]