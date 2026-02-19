Nuovi strumenti di difesa per il settore agricolo ad Assisi

Assicurazioni agricole: Assisi spinge per la tutela dei campi

L’emergenza climatica non concede più proroghe al comparto primario, imponendo un cambio di paradigma nella gestione delle avversità atmosferiche – come riporta il comunicato di Nicola Torrini – AviNews. Durante il 18esimo Convegno nazionale sulla gestione del rischio, ospitato nella cornice del Teatro Lyrick di Assisi, è emerso un appello corale: la protezione delle colture non è più un’opzione facoltativa, ma una necessità strutturale. Sebbene i dati evidenzino una crescita costante delle sottoscrizioni, il ritmo di adattamento del sistema agricolo nazionale appare ancora troppo lento rispetto alla velocità con cui si manifestano fenomeni meteorologici estremi e imprevedibili.

Analisi dei dati e crescita del mercato assicurativo

I numeri presentati da Ismea delineano un quadro in chiaroscuro. Nel corso del 2025, il valore complessivo dei beni assicurati in Italia ha toccato la quota record di 9,94 miliardi di euro, segnando un incremento del 3% su base annua. Tuttavia, la penetrazione assicurativa resta limitata a una nicchia di aziende: solo l’8% delle imprese agricole attive ha scelto di tutelare le proprie produzioni, coprendo appena il 10% della superficie agricola utilizzata totale. Questa discrepanza evidenzia una fragilità sistemica che le istituzioni intendono colmare attraverso una maggiore informazione e la semplificazione degli strumenti d’accesso.

Strategie regionali e potenziamento dei bandi in Umbria

La Regione Umbria ha risposto a questa sfida annunciando un potenziamento senza precedenti delle risorse destinate alla resilienza rurale. L’assessore Simona Meloni ha confermato che il plafond per i bandi di consulenza passerà da 2 a 7,5 milioni di euro, un investimento massiccio mirato a colmare il gap che separa il territorio umbro dalla media nazionale. L’obiettivo è supportare specialmente le piccole e medie imprese, spesso prive della struttura finanziaria necessaria per affrontare i costi delle polizze. Per incentivare questa transizione, la nuova programmazione rurale prevede inoltre l’introduzione di criteri di premialità per le aziende che dimostreranno di aver adottato piani di copertura contro i rischi climatici.

Rivoluzione 2026 tra Agricat e nuove polizze smart

Il futuro della gestione del rischio, delineato dal presidente di Asnacodi Italia Albano Agabiti, si basa su un’integrazione sempre più stretta tra pubblico e privato. La grande novità per la campagna 2026 riguarda il fondo mutualistico nazionale AgriCat. Questo strumento, che opera attraverso un prelievo automatico dai pagamenti diretti della Pac, non sarà più un elemento isolato ma agirà in sinergia con le polizze ordinarie. Tale combinazione permetterà di offrire coperture più efficaci a costi ridotti per l’imprenditore. Parallelamente, il debutto delle “polizze smart” promette di abbattere le barriere d’ingresso per chi non ha mai assicurato i propri terreni, offrendo soluzioni semplificate focalizzate esclusivamente sulla salvaguardia dei costi di produzione sostenuti.

Verso una cultura condivisa della prevenzione rurale

Il messaggio finale del Cesar sottolinea l’urgenza di una sinergia operativa tra enti locali e organizzazioni di categoria. Non basta erogare sussidi; è fondamentale generare una vera e propria “cultura del rischio” che permetta agli imprenditori di percepire l’assicurazione non come un costo burocratico, ma come un investimento sulla continuità aziendale. La digitalizzazione dei processi, promossa da Agea, e l’analisi meteo predittiva saranno i pilastri su cui poggerà la difesa del reddito nei prossimi anni.