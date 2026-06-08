Lions Club Assisi avvia il convegno sul sentiero francescano

Nuovi studi e ricerche storiche a Palazzo Bonacquisti Assisi

L’accordo storico e culturale tra le comunità del territorio umbro si rinnova sotto il segno della tradizione e dell’approfondimento scientifico. Il prossimo 2 giugno, alle ore 17:30, la sala conferenze di Palazzo Bonacquisti, situato in Piazza del Comune ad Assisi, ospiterà un atteso convegno incentrato sulle bellezze e sulle complessità del territorio e della spiritualità locale. L’evento, nato dalla stretta collaborazione tra il Lions Club di Assisi e il Lions Club di Gubbio, si focalizzerà in modo specifico sul tema intitolato “Il Sentiero Francescano e le Basiliche Francescane; allegorie e simbologia”. Questo incontro rappresenta un momento di forte coesione per l’intera cittadinanza, invitata a partecipare attivamente ai lavori.

Il programma e i relatori della giornata

I lavori si apriranno ufficialmente con i saluti delle autorità istituzionali e con le introduzioni dei presidenti dei due sodalizi promotori, Luigi Rossetti per la sezione di Assisi e Romano Graziani per la sezione di Gubbio. Successivamente, il programma prevede il contributo tecnico e storiografico dell’architetto Anna Rita Vagnarelli, la quale focalizzerà il proprio intervento sull’evoluzione storica e sull’immenso valore culturale del cammino che collega Assisi a Gubbio. A seguire, prenderà la parola il professor Andres De Naeyer, accademico proveniente dall’Università di Anversa. Il docente di fama internazionale esporrà una relazione dettagliata dedicata alle simbologie, alle allegorie e alle proporzioni geometriche presenti all’interno delle Basiliche di San Francesco e di Santa Chiara, portando alla luce nuove e inedite evidenze scientifiche. Il coordinamento e la moderazione dell’intero dibattito saranno affidati alla dottoressa Paola Mercureli Salari, attuale direttrice del Museo Ducale di Gubbio.

Il bilancio delle attività sociali e l’eredità spirituale

L’appuntamento culturale coincide con la chiusura ufficiale delle attività relative all’annata lionistica 2025-2026. Questo periodo ha visto il sodalizio assisano impegnato in prima linea nelle celebrazioni solenni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. Il presidente Luigi Rossetti ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa, ricordando come l’ideazione e la concreta implementazione del Sentiero Francescano siano state originariamente promosse e sostenute proprio dai club Lions delle due città. Oggi tale percorso rappresenta un patrimonio immateriale e turistico fondamentale non solo per i comuni direttamente interessati, ma per l’intera regione Umbria. Nelle intenzioni degli organizzatori, la giornata di studi mira a rilanciare la funzione del cammino quale asse di collegamento non soltanto geografico o fisico, bensì profondamente storico, artistico e spirituale. L’obiettivo a lungo termine resta la valorizzazione delle prospettive future di questo itinerario attraverso qualificati contributi di natura scientifica e culturale.