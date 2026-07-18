Pincio riparte con fondi per rilancio del laghetto ad Assisi

Riqualificazione da 125mila euro, chiesta una visione più ampia

🌳 Ad Assisi primo via libera alla riqualificazione del laghetto del Pincio: stanziati 50mila euro dal Comune, con altri 75mila della Fondazione Perugia. Accolto positivamente il progetto, ma si chiede una visione più ampia per il futuro dell’intero parco.

Un primo intervento per uno dei luoghi simbolo della città

Arriva un primo passo concreto verso il recupero del laghetto del Pincio di Assisi. Lo stanziamento di 50 mila euro da parte del Comune consentirà di avviare una parte dell’intervento previsto per la riqualificazione dell’area. Il progetto complessivo ha un valore di 125 mila euro ed è reso possibile anche grazie al contributo di 75 mila euro assicurato dalla Fondazione Perugia.

L’iniziativa viene accolta favorevolmente perché rappresenta un segnale di attenzione nei confronti di uno degli spazi pubblici più frequentati e apprezzati dalla comunità locale. Il laghetto, scrive Assisi al Centro, e il parco circostante costituiscono infatti un punto di riferimento per cittadini, famiglie e visitatori, oltre a essere uno dei luoghi storici della città.

Il riconoscimento al Comitato Civico per il Pincio

Nel comunicato viene espresso un ringraziamento al Comitato Civico per il Pincio di Assisi, che negli ultimi anni ha mantenuto alta l’attenzione sul futuro dell’area attraverso un’attività costante e volontaria.

L’impegno dei cittadini viene definito un contributo importante, capace di mantenere vivo l’interesse verso il recupero del parco indipendentemente dalle appartenenze politiche. L’azione svolta dal Comitato viene indicata come un esempio di partecipazione civica e di attenzione al bene comune.

La manutenzione ordinaria al centro della riflessione

Accanto alla soddisfazione per il finanziamento, emerge anche una considerazione sulla gestione del parco negli anni passati. Secondo quanto evidenziato nel comunicato, una manutenzione ordinaria più costante del verde avrebbe probabilmente contribuito a evitare il progressivo stato di degrado che ha interessato il laghetto e la successiva chiusura dell’area.

La riflessione viene proposta in un’ottica costruttiva, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente gli interventi programmati e di garantire nel tempo una migliore conservazione del patrimonio pubblico.

L’ipotesi di trasferire l’area giochi

Tra le proposte avanzate figura anche quella di valutare il trasferimento dell’area giochi nell’area del laghetto una volta completata la riqualificazione.

Secondo questa ipotesi, il nuovo posizionamento consentirebbe di offrire ai bambini uno spazio maggiormente immerso nel verde, distante dal traffico veicolare e dall’inquinamento, oltre a risultare più facilmente controllabile dai genitori durante le attività all’aperto.

L’idea viene presentata come uno spunto di riflessione da inserire nel più ampio percorso di recupero del Pincio.

Un investimento con finalità sociale

L’intervento previsto per il laghetto viene descritto come un investimento dal forte valore sociale. Il recupero dell’area non riguarda esclusivamente l’aspetto paesaggistico, ma punta anche a restituire alla cittadinanza uno spazio destinato all’incontro, alla socializzazione e al tempo libero.

Nel comunicato si sottolinea come il progetto possa rappresentare l’inizio di un percorso più esteso di valorizzazione dell’intero parco, affinché il Pincio torni a essere uno dei luoghi più rappresentativi di Assisi e continui a svolgere un ruolo centrale nella vita quotidiana di famiglie, bambini, residenti e turisti.

La richiesta conclusiva è che il finanziamento appena avviato costituisca il primo tassello di una riqualificazione più ampia, capace di rilanciare nel tempo uno degli spazi verdi più significativi della città, restituendogli pienamente la funzione di luogo di aggregazione, benessere e accoglienza per tutta la comunità.