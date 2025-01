Prima comunità energetica ad Assisi, via a manifestazioni d’interesse per diventare soci

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la costituzione della prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi (CER). L’obiettivo è individuare soci fondatori e futuri soci ordinari della “Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa” (CANTICO ETS), promossa dal Comune di Assisi, per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, favorendo sul territorio l’installazione e l’utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

Il bando è rivolto a cittadini, piccole e medie imprese, autorità locali, enti religiosi, di ricerca e formazione, associazioni del terzo settore e di protezione ambientale. Sono quattro le possibili forme di adesione: socio fondatore, persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare attivamente alla costituzione della comunità energetica rinnovabile; socio ordinario, soggetti che intendono aderire successivamente, collaborando alla vita associativa e beneficiando delle opportunità offerte; produttore terzo: proprietari o gestori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che intendono mettere a disposizione l’energia prodotta; finanziatore: soggetti pubblici o privati che vogliono finanziare la comunità energetica rinnovabile. Possono essere membri dell’associazione persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale o operativa nel territorio del Comune di Assisi o nei comuni limitrofi confinanti, purché rientrino nell’area servita da una delle quattro cabine di distribuzione primarie del Comune.

I soci che intendono partecipare attivamente alla produzione di energia rinnovabile devono assicurare, entro un anno dall’adesione, la disponibilità a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’interno del perimetro definito dalle cabine primarie di distribuzione del Comune di Assisi. I soci fondatori, invece, si devono impegnare a sostenere la nascita dell’associazione con un contributo di almeno mille euro. I soggetti interessati devono presentare apposita candidatura al Comune di Assisi, entro le ore 13.00 del 20 febbraio 2025. L’avviso, con il modulo da compilare, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it, nelle sezioni “Atti e pubblicazioni – Bandi di gara e contratti” e “Sportello Energia”.

Le domande vanno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it o consegnate a mano presso gli uffici comunali (Ufficio Energia, nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli o Ufficio protocollo in piazza del Comune). “La prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi – sottolinea Veronica Cavallucci, assessore all’ambiente e all’energia – è pronta a partire concretamente.

Una grande opportunità di sviluppo per il territorio, con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo, inclusivo e sostenibile di produzione e consumo energetici. Auspichiamo un’ampia partecipazione, invitando cittadini, imprese e associazioni ad aderire per costruire insieme una realtà unica in Umbria, che aspira a diventare punto di riferimento per la gestione condivisa dell’energia. La CER non avrà scopo di lucro e una quota significativa degli incentivi, derivanti dal suo funzionamento, sarà destinata a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica nel territorio”.