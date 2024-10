Pulizia strade ad Assisi, interventi contro il rischio allagamenti

Il Comune di Assisi ha avviato un’operazione di pulizia straordinaria delle strade nelle aree servite da spazzamento manuale e meccanico, come misura preventiva contro il rischio di allagamenti dovuti a piogge sempre più frequenti. L’intervento coinvolge diverse frazioni, alcune delle quali sono già interessate dai lavori di manutenzione, mentre altre verranno raggiunte nei prossimi giorni.

Le zone interessate includono Santa Maria degli Angeli, il centro storico di Assisi, la zona di espansione (che comprende le aree di Ivancich e Case Nuove), Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Torchiagina, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Pianello, Sterpeto, Pieve San Nicolò, Porziano, Armenzano, Rivotorto, Viole, Capodacqua, Castelnuovo e Tordandrea. Le operazioni di pulizia riguardano in particolare forazze e chiusini stradali, con l’obiettivo di evitare o ridurre il rischio di ostruzioni che possano aggravare le situazioni di emergenza in caso di precipitazioni abbondanti.

Le aree rimanenti del comune, non coperte da questo intervento, saranno comunque oggetto di pulizia e manutenzione, affidate direttamente ai servizi operativi del Comune di Assisi. L’Amministrazione comunale prevede di concludere tutte le operazioni di ripulitura entro la metà di novembre, con un impegno economico sostenuto da fondi del bilancio comunale. Questo stanziamento serve a coprire non solo i costi relativi alla pulizia delle strade, ma anche lo smaltimento dei detriti raccolti durante le operazioni.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di garantire una maggiore sicurezza del territorio e prevenire, per quanto possibile, i disagi che potrebbero derivare da condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili. Gli eventi di pioggia intensa, infatti, sono in costante aumento e rappresentano una minaccia concreta per molte zone urbane e rurali del comune. La manutenzione puntuale delle strade e delle strutture di drenaggio diventa, dunque, una misura necessaria per ridurre al minimo il rischio di allagamenti e danni conseguenti.

In particolare, si presterà attenzione alle frazioni che hanno già vissuto criticità legate alle piogge negli anni passati, come Rivotorto e Petrignano, dove si sono registrati allagamenti in alcune zone. L’Amministrazione, coordinata con i servizi tecnici e di manutenzione, ha pianificato l’intervento in modo da coprire tutte le aree più a rischio, evitando l’accumulo di detriti che potrebbe ostruire le vie di deflusso delle acque.

Nel complesso, l’intervento fa parte di una più ampia strategia del Comune di Assisi per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, che rendono sempre più necessaria una manutenzione costante e preventiva delle infrastrutture urbane. La tempistica dell’intervento, che si concluderà entro metà novembre, è stata scelta appositamente per anticipare l’arrivo delle precipitazioni autunnali più consistenti e ridurre così i rischi per la cittadinanza.