Risultati ricerca Inail sulla fonderia, necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi

Lo Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti
Il Comitato Via Protomartiri Francescani per il tramite del loro legale, l’avvocato Valeria Passeri, informa la cittadinanza in merito ai risultati di uno studio scientifico promosso nell’area limitrofa allo stabilimento della Fonderie F.A., finalizzato a valutare eventuali differenze biologiche osservabili tra lavoratori del comparto e residenti della zona.
Lo Studio scientifico evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti e pertanto sono necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi. Lo studio, condotto mediante un approccio di metabolomica urinaria basato su spettroscopia NMR non mirata, ha rilevato differenze nei profili metabolici urinari tra i due gruppi analizzati.
Gli autori precisano che tali differenze:
– non costituiscono diagnosi di malattia;
– non dimostrano un nesso causale diretto;
– rappresentano variazioni biologiche potenzialmente compatibili con esposizioni multifattoriali;
– richiedono ulteriori studi di conferma su campioni più ampi e con disegno longitudinale.
Lo studio viene presentato dagli stessi ricercatori come un primo contributo metodologico nell’ambito del biomonitoraggio non invasivo in contesti occupazionali complessi.
Accesso agli atti
Nel quadro delle proprie attività statutarie di tutela della salute pubblica e della trasparenza amministrativa, il Comitato ha recentemente presentato, per il tramite del proprio legale, una richiesta formale di accesso agli atti alle autorità competenti, al fine di acquisire documentazione relativa ai monitoraggi ambientali e sanitari effettuati.
Tale iniziativa rientra negli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire la piena conoscibilità delle informazioni di interesse pubblico e non implica attribuzioni di responsabilità.
La posizione del Comitato
Il Comitato ritiene che i risultati dello studio rappresentino un elemento conoscitivo utile e meritevole di approfondimento scientifico.
In particolare, si auspica:
– la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario secondo le competenze degli enti preposti;
– l’eventuale sviluppo di ulteriori studi indipendenti;
– la condivisione trasparente dei dati disponibili, nel rispetto delle normative vigenti.
Il Comitato ribadisce che l’obiettivo della propria azione è esclusivamente quello di contribuire, in modo costruttivo e documentato, alla tutela della salute collettiva e alla promozione di un dialogo istituzionale basato su dati scientifici.
Una precisazione importante
Lo studio in oggetto:
– non formula giudizi sull’operato dell’azienda;
– non accerta violazioni normative;
– non esprime valutazioni cliniche individuali.
Esso evidenzia differenze metaboliche statisticamente rilevate tra gruppi di popolazione, la cui interpretazione richiede ulteriori approfondimenti.
Commenta per primo