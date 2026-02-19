Risultati ricerca Inail sulla fonderia, necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi

L’Inter scivola sull'”inferno di ghiaccio”, il Bodo Glimt vince 3-1 BODO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Nell’andata degli spareggi di Champions League l’insidioso Bodo Glimt gioca un brutto scherzo anche all’Inter di Chivu. Sul sintetico dell’Aspmyra Stadium, ribattezzato “L’Inferno di ghiaccio”, i nerazzurri escono sconfitti per 3-1, pagando a caro prezzo i tanti errori commessi nella ripresa. Le reti dei norvegesi vengono siglate da Fet, Hauge (ex […]

Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1 MILANO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo tempo, su clamoroso errore di Maignan, risponde Leao nella ripresa. I rossoneri scivolano a -7 dall’Inter, mentre i lariani agganciano l’Atalanta al sesto posto. Si comincia con […]

Arianna Fontana medaglia con la staffetta e record davanti a Meloni MILANO (ITALPRESS) – La 14a medaglia nella carriera olimpica di Arianna Fontana, che le consente di superare Edoardo Mangiarotti e diventare la miglior olimpionica azzurra di sempre, arriva davanti alla premier Giorgia Meloni dalla staffetta femminile 3000 metri dello short track. Le azzurre chiudono infatti seconde e conquistano una medaglia d’argento, la quinta a Milano-Cortina […]

Via libera Cdm al decreto Bollette, Meloni “Priorità tutelare famiglie e imprese” ROMA (ITALPRESS) – Abbassare le bollette delle famiglie, contenere i costi energetici per la competitività delle imprese e favorire la decarbonizzazione delle industrie: sono gli obiettivi del decreto approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.“Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca […]

Giuli “Massimo sforzo del governo per il restauro del teatro Sannazaro” NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ ovvio che siamo di fronte a una tragedia dal punto di vista culturale, ma da questa tragedia può venire fuori una splendida forma di cooperazione tra istituzioni differenti per raggiungere un obiettivo che è quello di creare una struttura ancora più forte e che dia una continuità e una solidità al […]

Autonomia, in Cdm via libera agli schemi di intesa preliminare con 4 Regioni ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri dà il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori e con grande soddisfazione del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che esulta “per questo storico passaggio in Cdm”. “Per […]

Legge elettorale, Casellati “Non ci sono modelli vincolanti nè pregiudiziali” ROMA (ITALPRESS) – “Sul tema della legge elettorale, non mi appare che la riforma” del premierato “ne preveda la costituzionalizzazione: non contiene infatti l’individuazione e quindi la scelta di un determinato modello” ma “si limita a prescrivere che la legge elettorale garantisca rappresentatività politica e governabilità. Le soluzioni tecniche coerenti con questi principi sono molteplici […]

Milano-Cortina, presenti circa 1.500 volontari cinesi MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Circa 1.500 volontari cinesi stanno prestando servizio alle Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, formando “una delle comunità più numerose e attive nell’ambito dell’iniziativa di volontariato”, come affermato dal comitato organizzatore. All’interno dei Giochi sono presenti 18.000 volontari, di cui oltre 2.000 provenienti dall’estero, in rappresentanza di 98 Paesi e regioni. […]

Tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano NAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Pochi giorni fa un analogo episodio era accaduto a Bergamo. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto un supermercato in via Atellana, dove poco prima due donne erano con i […]