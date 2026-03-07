Torgiovannetto rigenera Assisi con il centro terapia boschiva

Il Parco del Monte Subasio riparte tra natura e benessere

Questa mattina, il complesso di Torgiovannetto ha ufficialmente aperto le porte come sede operativa dell’Ente Parco del Monte Subasio. L’inaugurazione segna un punto di svolta per la gestione del territorio, trasformando una struttura recuperata in un centro d’eccellenza dedicato alla terapia forestale. L’intervento non si limita al restauro architettonico, ma punta a integrare la tutela ambientale con la salute pubblica. Attraverso l’uso strategico dei fondi FSC e la collaborazione con la Regione Umbria, le aree di Torgiovannetto e Colpernieri diventano i pilastri di un sistema dedicato al benessere naturale.

La scienza del benessere nel bosco

Il cuore pulsante del progetto è il Centro di Terapia Forestale, fondato sui principi del Forest bathing. Questa pratica, supportata da evidenze scientifiche, sfrutta l’immersione sensoriale nelle aree boschive per ridurre lo stress e migliorare i parametri fisiologici umani. All’interno della struttura, i visitatori possono usufruire di una sala multimediale sensoriale, concepita per preparare i cittadini all’esperienza outdoor. Il recupero dell’area ha previsto anche la piantumazione di nuove specie autoctone e la creazione di percorsi guidati che rendono il parco accessibile e funzionale sia per i residenti che per i flussi turistici internazionali.

Sinergia istituzionale e gestione del territorio

Il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha evidenziato come l’opera rappresenti un servizio concreto che restituisce dignità a spazi rimasti a lungo inutilizzati. L’iniziativa è il frutto di un coordinamento serrato tra il Comune, l’Agenzia Forestale Regionale (AFoR) e i vari enti locali coinvolti. L’obiettivo dichiarato è mantenere vivi questi spazi attraverso una produttività quotidiana che vada oltre la semplice celebrazione. Parallelamente, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ricordato la battaglia politica iniziata nel 2017 per riportare la gestione dei parchi nelle mani delle amministrazioni comunali, contrastando efficacemente i fenomeni di abbandono e degrado.

Certificazione di qualità e turismo lento

L’Assessore regionale Simona Meloni ha inquadrato il progetto all’interno di una visione più ampia legata al turismo lento e sostenibile. Il viaggiatore moderno ricerca l’autenticità e il contatto diretto con il paesaggio umbro, necessità a cui Torgiovannetto risponde con infrastrutture moderne e percorsi ciclabili e pedonali. Un elemento di prestigio assoluto è la certificazione PEFC ottenuta dal patrimonio boschivo del Subasio. Questo standard internazionale garantisce che la cura delle foreste avvenga secondo criteri di massima sostenibilità, assicurando la conservazione dell’ecosistema per le future generazioni e elevando il profilo qualitativo dell’offerta territoriale.

Un presidio costante per la comunità

L’amministratore unico di AFoR Umbria, Oriano Anastasi, ha definito le foreste come la vera infrastruttura da proteggere e valorizzare. La nuova sede garantisce una presenza istituzionale costante sul Monte Subasio, facilitando le attività di vigilanza e manutenzione. Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza di autorità civili e militari, è stato tributato un ringraziamento speciale alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine per il lavoro di messa in sicurezza del sito. L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti della USL Umbria 1 e di diverse Pro loco, a testimonianza del forte radicamento sociale del progetto.