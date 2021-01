Maria Claudia Travicelli ai box di partenza di popolari e democratici

di Lorenzo Capezzali

ASSISI: Bollettino elettorale 2021 nulla all’orizzonte se non la presenza bis del sindaco uscente Stefania Proietti alla candidatura di primo cittadino, del lavoro del centro destra rinuto e forte per dirimere le ultime decisioni sul nome del sindaco partecipanti e dal l’ingresso in agone di Claudia Maria Travicelli, ex Assessore alle politiche sociali per alcuni mesi poi deposta dall’amministrazione a causa di nascenti dissidi con il sindaco.

© Protetto da Copyright DMCA

La notizia ha suscitato molto interesse per la nuova discesa in campo della Travicelli che gode ancora di numerosi attestati di affetto e comprensioni in versione passato. Prima la nomina alla carica di assessore poi il decadimento dalla giunta.

Altre figure accompagnarono l’entrata in competizione della Travicelli, per dare manforte contro la giunta attuale attraverso la stima di un programma vario e coincidente con i voleri della popolazione. Il quadro politico ad Assisi, cosi’, prende una piega competitiva allargata in attesa delle altre forze di coalizione. La Travicelli è intenzionata, quindi, a gettare nella mischia il proprio nome e cognome e il suo passato amministrativo pieno di ruggini e spunti polemici nei riguardi dell’intero gruppo di maggioranza del Comune di Assisi…