Cavalcata di Satriano, edizione speciale per l’ottavo centenario

Presentazione il 3 agosto della rievocazione tra i Comuni umbri

🐎 Il 3 agosto a Rivotorto di Assisi sarà presentata la 47ª Cavalcata di Satriano 1226-2026. L’edizione speciale, dedicata all’ottavo centenario francescano, si svolgerà il 5 e 6 settembre con pattuglie ippomontate delle Forze dello Stato.

Presentazione ufficiale dell’edizione 2026

Sarà presentata lunedì 3 agosto 2026, alle ore 12, a Rivotorto di Assisi, la 47ª edizione della “Cavalcata di Satriano 1226-2026”, la rievocazione storica che ricorda l’ultimo viaggio compiuto da San Francesco verso la città di Assisi. L’appuntamento con la stampa è in programma presso l’Azienda agricola Fanelli, in via Confraternita di Sant’Antonio 11, e rappresenterà il momento di lancio dell’iniziativa che si svolgerà il 5 e 6 settembre.

L’edizione del 2026 assume un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano, ricorrenza che conferisce alla manifestazione un valore simbolico ancora più rilevante rispetto alle precedenti edizioni.

Una rievocazione dedicata all’ultimo viaggio di San Francesco

La manifestazione ripercorre il cammino affrontato da San Francesco nel 1226, quando, ormai gravemente malato, fece ritorno verso la sua città natale. Il percorso segue le tappe storicamente tramandate attraversando il territorio del Parco del Monte Subasio, mantenendo il legame con la tradizione che caratterizza la Cavalcata di Satriano.

L’iniziativa, giunta alla quarantasettesima edizione, continua così a valorizzare uno degli episodi più significativi della vita del Santo, con un itinerario che coinvolge più territori umbri e richiama ogni anno istituzioni, associazioni e appassionati.

Le istituzioni coinvolte nell’organizzazione

L’evento è promosso dalla Compagnia dei Cavalieri di Satriano, con il sostegno della Regione Umbria e dei Comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, amministrazioni direttamente interessate dal percorso della rievocazione.

Alla conferenza stampa prenderanno parte i sindaci dei quattro Comuni coinvolti: Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Moreno Landrini, sindaco di Spello, Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, e Gabriele Coccia, sindaco di Valtopina.

È prevista inoltre la partecipazione della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme ai rappresentanti dell’organizzazione della manifestazione.

Pattuglie ippomontate protagoniste dell’edizione speciale

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026 figura la presenza delle pattuglie ippomontate delle Forze armate e delle Forze dell’ordine dello Stato. Una partecipazione che caratterizza in modo particolare questa ricorrenza dedicata all’ottavo centenario francescano.

Saranno presenti le rappresentanze della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del IV Reggimento Carabinieri, dei Carabinieri Forestali e dell’VIII Reggimento Lancieri di Montebello dell’Esercito Italiano, tutte realtà che dispongono di reparti a cavallo.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma della manifestazione, le modalità di svolgimento della rievocazione e il contributo delle diverse istituzioni coinvolte nell’organizzazione.

Un appuntamento che guarda alle giornate del 5 e 6 settembre

L’incontro del 3 agosto rappresenta il momento ufficiale di presentazione della manifestazione che si terrà il 5 e 6 settembre 2026. L’obiettivo è illustrare i contenuti di un’edizione celebrativa che intende ricordare l’ultimo viaggio di San Francesco attraverso i luoghi attraversati nel 1226.

La Cavalcata di Satriano conferma così il proprio ruolo di appuntamento dedicato alla memoria francescana, valorizzando il percorso storico che unisce i territori di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina lungo il tracciato del Parco del Monte Subasio. L’edizione del 2026 si distingue per il suo inserimento nelle celebrazioni dell’ottavo centenario e per il coinvolgimento delle istituzioni civili, della Regione Umbria, dell’organizzazione promotrice e delle pattuglie ippomontate delle Forze dello Stato, chiamate a prendere parte a una rievocazione che rinnova il ricordo di uno dei momenti più significativi della vita di San Francesco.