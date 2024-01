Puledrina nasce a San Silvestro, allevamento di Sergio Carfagna

Puledrina nasce – Nella notte di San Silvestro, fra il vecchio e il nuovo anno, è nata una puledrina dal manto baio con una chiazza bianca sul muso che assomiglia a un cuore. Questa nascita è avvenuta nelle prime luci dell’alba del 2024, fra la paglia e il fieno della scuderia di Sergio Carfagna, un allevatore di cavalli di Assisi di 68 anni. Carfagna ha interpretato questo cuore bianco come un altro segno divino, un messaggio di amore e pace.

Carfagna, figlio di “Tino”, maestro di campo della Giostra della Quintana e già consigliere della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, è il proprietario di una scuderia pluridecorata con vista sulla Basilica di San Francesco ad Assisi. È anche il proprietario dello stallone Iglesias, della campionessa Irina e di Via Lattea, una cavallina bianca unica nel suo genere che ha stupito il mondo.

Nonostante le difficoltà del momento, Carfagna crede nei segnali che la vita gli riserva. Ricorda ancora quando, il 5 Aprile 2014, nacque Via Lattea, un caso unico nella razza del trottatore italiano. Quando seppe che stava per nascere un puledro, si precipitò a verificare e vide quella cavalla tremolante con una inconfondibile macchia bianca sul muso che per lui rappresenta un cuore.

Carfagna lancia un accorato appello: “L’ippica merita attenzione, siamo allo stremo delle forze così non si va più avanti. Non lasciateci soli”. Rivolge il suo appello al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e al sottosegretario con delega all’ippica, Patrizio Giacomo La Pietra. Chiede attenzione, rispetto e risposte concrete per l’ippica e il mondo allevatoriale, come per tutte le altre attività produttive.

Ora bisognerà dare un nome a quella simpatica puledrina con il cuore bianco sul muso. Il 2024 è l’anno della lettera “L” per battezzare i nuovi nati. Da qualche anno, in onore di San Francesco e Assisi, simboli di pace e fratellanza fra i popoli, Carfagna ha deciso di affiancare la parola “pax” ai nomi prescelti per tutti i nuovi nati. Sarà così anche per la puledrina col cuore: un altro segnale divino, chissà.