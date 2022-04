Aeroporto San Francesco d’Assisi, il comune approva il piano industriale ma esprime una serie di riserve

All’indomani dell’approvazione del piano industriale 2022-2024 dell’aeroporto San Francesco di Assisi, l’amministrazione comunale di Assisi spiega la sua posizione espressa durante l’assemblea dei soci. Il Comune, coerentemente con la posizione più volte enunciata da parte dell’amministrazione (ovvero che l’aeroporto è infrastruttura strategica per l’Umbria e per l’economia legata al turismo e va potenziato) ha votato a favore esprimendo tuttavia più di una riserva, in merito al comportamento del consiglio di amministrazione e in merito all’aspetto economico.

Ufficio stampa Comune di Assisi

Nello specifico, il Comune ha espresso dissenso sul non accoglimento delle rotte utili al turismo religioso e piena riserva sulla eventuale partecipazione economica in termini di ‘contributo in conto gestione’, contributo che dovrà essere discusso e approvato in sede di consiglio comunale, organo che l’amministrazione comunale ritiene imprescindibile per decisioni strategiche come quelle inerenti l’aeroporto.