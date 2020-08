ApeRicerca Estate in piazza del Comune 50 aperitivi gratis per chi prenota

Domani pomeriggio, 28 agosto, dalle 18 in poi, “ApeRicerca Estate” approda in Piazza del Comune, in uno dei suoi 9 appuntamenti nei vari comuni umbri organizzati dall’Università degli studi di Perugia, per discutere delle sfide e delle prospettive della ricerca.

Si tratta di una iniziativa, organizzata dalla società Psiquadro, per permettere ai cittadini di relazionarsi con i ricercatori e avere la possibilità di porre domande su temi che riguardano la vita comune, da quelli relativi alle scienze umane e sociali, alla biochimica-sanitaria, all’ingegneria, alla politica economica.

I relatori di ApeRicerca provengono dai diversi Dipartimenti dell’Ateneo e sono a disposizione dei cittadini per quesiti, chiarimenti e approfondimenti.

La partecipazione è gratuita, ed è previsto anche un aperitivo gratuito per i primi 50 che si prenotano al link www.apericerca.it