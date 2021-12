Assisi, “Assisi ecosostenibile anche con il Natale”

E’ questo il pensiero sindaco Stefania Proietti in queste ore di produzioni scenografiche, colorate e del verde alberi di concerto con alti professionisti della fotografia e di urbanisti architetti. Non solo città internazionale Assisi ma pure luogo dove la creatività religiosa di Francesco sposa l’eguaglianza del creato da salvare.

di Lorenzo Capezzali

Dal di dentro del colle e dalla angela Assisi e’ avvolta da suoni, arte e suoni in un cliché di presepi ed abeti ed attrazioni per bimbi come il bianco trenino in giro per l’urbe. ” Si e’ proprio vero – assicura il sindaco di Assisi Stefania Proietti -in una pizza comunale vestita a festa. Volevamo dare un segnale al mondo che la città è viva e artefice di principi religiosi e storici del culto francescano altissimi.La parte laica in questo momento abbraccia significati estetici e di contenuto spirituali di questa città unica e irripetibile.

Una fantasmagorica fotografia di bellezza natalizia di studio professionistico tra alberi itineranti, presepi a grandezza uomo, getti di luci, attrazioni per bambini, corredi Natale per vie e angoli suggestivi e viuzze e teche in prossimità della basilica francescana post pandemia.Onore ad Assisi nel mondo e del mondo”, chiude il sindaco Stefania Proietti.