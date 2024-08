Assisi celebra i 40 anni dell’ensemble Micrologus con eventi e musica medievale

Assisi – L’1 e il 2 settembre, Assisi sarà il palcoscenico di un evento unico dedicato al quarantesimo anniversario dell’ensemble Micrologus, gruppo che ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta e nella valorizzazione della musica medievale. La celebrazione, denominata “Micrologus40. Dies Festa”, si svolgerà tra il centro storico e la suggestiva location della Rocca Maggiore, con una serie di iniziative aperte al pubblico, che vedranno la partecipazione di artisti e studiosi di rilievo internazionale.

Il cartellone degli eventi, sostenuto dal Comune di Assisi, prevede momenti di riflessione, concerti, e una mostra di costumi storici, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti. La manifestazione rappresenta anche la chiusura simbolica del festival DeMusicAssisi 2024*, un successo recente che ha rafforzato ulteriormente il legame tra la città serafica e la musica antica.

Programma dell’evento

La celebrazione inizierà domenica 1 settembre con una serie di eventi culturali:

– Ore 11:30, Palazzo Bonacquisti – Inaugurazione della mostra di costumi storici intitolata “Festa Fiorentina… per contar di frottole. Venti anni dopo”. L’esposizione presenta abiti di scena creati da Daniele Gelsi per una produzione teatrale del 2004, in collaborazione con *Maurizio Schmidt*.

– Ore 15:00, Palazzo Bonacquisti – Giornata di studi dal titolo “…per seguire virtute e canoscenza”, che ripercorrerà i 40 anni di musica medievale tra tradizione e innovazione. A questa tavola rotonda interverranno esperti come Biancamaria Brumana* dell’Università di Perugia, Galliano Ciliberti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, e Dinko Fabris dell’Università della Basilicata.

Lunedì 2 settembre, giornata centrale dei festeggiamenti, vedrà gli eventi spostarsi alla Rocca Maggiore:

– Ore 18:00 – 19:30, Rocca Maggiore – Happening musicale con concerti diffusi che offriranno una panoramica di vari generi musicali medievali. Tra i partecipanti ci saranno gruppi come Anonima Frottolisti e I Trobadores, e artisti come Bruno Bonhoure de “La Camera delle Lacrime” e *François Lazarevich dei “Le Musiciens de Sain Julien”.

– Ore 21:30, Giardino degli Incanti – Concerto principale “Micrologus40”, in cui saranno eseguiti brani iconici dell’ensemble, accompagnati da interventi di artisti che hanno contribuito alla storia del gruppo. L’evento vedrà la presenza di ospiti di caratura internazionale.

Il contesto e l’importanza di Micrologus

L’ensemble Micrologus ha esordito il 2 settembre 1984 presso l’Abbazia di Crea a Torino. Fondato dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme al compianto Adolfo Broegg (1961-2006), il gruppo ha da subito guadagnato riconoscimento per la sua capacità di riportare alla luce il repertorio musicale medievale, rendendolo accessibile al pubblico contemporaneo. Negli ultimi 40 anni, l’ensemble ha collaborato con artisti, musicisti e registi di fama mondiale, diventando un punto di riferimento nel campo della musica antica.

Patrizia Bovi, fondatrice e figura centrale dell’ensemble, ha espresso la sua soddisfazione per poter celebrare questo importante traguardo proprio ad Assisi, città che ha visto nascere e crescere il progetto Micrologus. La Bovi ha sottolineato il legame profondo tra l’ensemble e Assisi, una città che negli ultimi anni ha investito significativamente nella promozione della musica medievale. Tra le iniziative future, ha lanciato l’idea di istituire una Fondazione di Musica Medievale con sede ad Assisi, per consolidare e dare una casa comune alle molte realtà che in Umbria si occupano di ricerca e formazione su questo genere musicale.

Il sostegno del Comune di Assisi e collaborazioni

Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, rispettivamente sindaco e assessore al turismo di Assisi, hanno elogiato l’ensemble Micrologus come un’eccellenza artistica che ha contribuito a promuovere la città e l’intero territorio umbro a livello internazionale. Il Comune, che ha sostenuto l’organizzazione di “Micrologus40”, intende continuare a investire nella promozione di Assisi come punto di riferimento per la musica medievale.

La manifestazione vede anche la collaborazione di diverse realtà locali e nazionali, tra cui la Fondazione Perugia, Opera Laboratori Fiorentini, l’Accademia d’Arti Antiche Resonars, e il Piccolo Teatro degli Instabili.

Con questa celebrazione, Assisi si conferma ancora una volta come capitale della musica medievale, offrendo non solo un omaggio al passato, ma gettando le basi per il futuro della musica antica, con un’attenzione particolare alla valorizzazione culturale del territorio