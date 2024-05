Assisi celebra la Dedicazione della Basilica di San Francesco

La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi si appresta a celebrare la festa della Dedicazione della Basilica di San Francesco, una ricorrenza che cade il 24 maggio e che quest’anno si arricchisce di eventi significativi dal 23 al 25 maggio.

Il programma delle celebrazioni inizia giovedì 23 maggio, con un momento particolarmente significativo: alle 18.45, nella piazza inferiore della Basilica, è prevista l’accoglienza della reliquia del sangue di san Francesco, proveniente dal Santuario de La Verna. Questo evento sarà seguito dalla preghiera dei primi vespri della solennità, presieduta da fra Michele Pini, OFM, del Santuario toscano.

Il giorno della Dedicazione, venerdì 24 maggio, vedrà una serie di eventi importanti. Alle 9 del mattino, partirà una processione dal sagrato della chiesa inferiore verso la chiesa superiore della Basilica. Subito dopo, si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta da fra Carlos A. Trovarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Alla cerimonia saranno presenti anche i superiori generali degli ordini religiosi maschili di diritto pontificio, riuniti in assemblea ad Assisi per l’occasione.

Le celebrazioni si concluderanno sabato 25 maggio con un evento musicale: il concerto “Basilica règia” della Cappella Musicale della Basilica, che si terrà alle 21 nella chiesa superiore. Questo concerto rappresenta un momento di elevazione spirituale e culturale, sottolineando l’importanza storica e religiosa della Basilica.

Fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento, ha sottolineato la rilevanza della ricorrenza di quest’anno: “La presenza dei superiori generali degli ordini religiosi maschili aggiunge una dimensione particolare alla festa della Dedicazione della Basilica. È un’occasione per riflettere sull’importanza dell’esperienza spirituale di san Francesco per tutta la vita consacrata, e non solo per i frati francescani. Le intuizioni e le scelte di san Francesco hanno avviato processi nuovi nella Chiesa, che continuano a ispirare modalità sempre diverse di vivere la fede cristiana e la presenza nel mondo.”

La Basilica di San Francesco, voluta da papa Gregorio IX subito dopo la canonizzazione del santo, avvenuta il 16 luglio 1228, sorge sulla sommità di quello che allora era chiamato “Colle dell’Inferno”, luogo delle esecuzioni capitali. Papa Gregorio IX benedisse la prima pietra della Basilica, designandola come “Caput et Mater” di tutto l’ordine francescano. Il corpo di san Francesco fu traslato dalla chiesa di San Giorgio alla chiesa inferiore nel 1230, e il 25 maggio 1253 papa Innocenzo IV consacrò la Basilica. Il luogo prese così il nome di “Colle del Paradiso” e, da allora, ogni 24 maggio si celebra la festa liturgica della Dedicazione.

Questa serie di eventi rappresenta non solo un momento di commemorazione religiosa, ma anche un’opportunità per la comunità di Assisi e per i pellegrini di tutto il mondo di riflettere sull’eredità spirituale di san Francesco e sulla sua continua influenza nella vita cristiana e nella società contemporanea.