Assisi estate 2023, oltre 150 eventi, da luglio a settembre

Entra nel vivo Assisi Estate 2023, cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio. Tanti gli appuntamenti in programma da luglio a settembre, fra bellezza, cultura, natura, arte, musica e divertimento. Grandi nomi e singolari performance, concerti in centro storico e alla Rocca Maggiore, esperienze alla scoperta del territorio, escursioni sul monte Subasio e persino il primo festival di musica medievale in Umbria. Un progetto ampio e articolato, con oltre 150 iniziative, teso a proporre un’offerta variegata e di qualità, destinata a un pubblico trasversale di cittadini e turisti, con attrazioni per tutta l’estate.

Grande protagonista sarà la musica, con concerti e spettacoli in centro storico e nel suggestivo contesto della Rocca Maggiore, appena riaperta al pubblico dopo lavori di restauro. Tra i grandi nomi Simona Brancale (6 luglio), Daniele Silvestri (20 luglio), Love Gang 126 (21 luglio), Maria Antonietta (22 luglio), Qwale & Emanuele Triglia (28 luglio), Peppa Barra (29 luglio), i Santi Francesi (3 agosto), i ballerini di “Ballando con le stelle” Samuel Peron e Veera Kinnunen (4 agosto), Goran Bregovic (6 agosto), Alessandro Quarta (9 agosto).

Concerti anche in pieno centro storico, con la prima edizione di “Note di Assisi”, organizzata dal Comune per valorizzare gruppi musicali del territorio come No Name Band (30 giugno e 30 agosto), Four B (2 luglio), Chiara Pettirossi Trio (14 luglio), Pandora’s Box (15 luglio), Bisogno Magrini Gili Trio (16 luglio), Les Musiciens Èclectiques (12 agosto), Bluesy Mood Brass Band (13 agosto), Maltese Connection (14 agosto), Mela Quartet (15 agosto), Rio Sacro (16 agosto), Trio Berazzi Paradisi Pecci (31 agosto). Sempre all’interno di “Note di Assisi” anche la performance di danza “Esplodere a colori”, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili. Tutte gli eventi si terranno alle 21.30, in piazza del Comune, con ingresso libero.

Tante le iniziative fra natura e territorio, con diverse escursioni, passeggiate ed esperienze alla scoperta del Monte Subasio. Grande attesa per l’evento “Ascesa al Monte” (15 e 16 luglio), esperienza sensoriale e ricreativa nel parco regionale del Subasio, con camminate alla scoperta del bosco e dell’abbazia di San Benedetto e concerti diffusi a cura dell’Ensemble Micrologus.

Nell’ambito del progetto “Ogni angolo ogni pietra”, promosso dal Comune di Assisi, nel suggestivo contesto della Rocca Minore, ci saranno straordinarie performance fra teatro, natura e musica, intitolate “Segnaletica per occhi spenti”, organizzate dal Piccolo Teatro degli Instabili (11-13 luglio e 17-19 luglio). Dal 5 al 7 settembre, si terrà invece “Città di poeti. Omaggio sensoriale alle liriche assisane”.

Dal 21 al 23 luglio “Universo Assisi”, confronto culturale su design e architettura ecosostenibili, con laboratori sul tema dell’aria, nella particolare location dell’Hotel Subasio.

Dal 16 al 20 agosto “DeMusicAssisi”, primo festival di musica medievale in Umbria, con artisti internazionali, concerti, conferenze, laboratori, tour alla scoperta dell’iconografia musicale della città.

Numerose anche le iniziative per bambini, con il BiblioTour, Birba chi legge, le passeggiate sul Subasio e i laboratori didattici nel Bosco di San Francesco.

Diversi gli appuntamenti con l’arte, come la manifestazione il “Simposio del legno”, dal 25 al 30 luglio, con scultori internazionali in angoli suggestivi della città e l’iniziativa “Il Perugino per tutti”, itinerario alla scoperta delle opere del “Meglio maestro d’Italia” ad Assisi, Foligno e Spello con biciclette o navette che collegano le tre città. Gli eventi si terranno nelle seguenti date: 22 e 28 luglio, 18-19-25-26 agosto, 1-2-9 settembre, con partenza da Assisi nei giorni 28 luglio, 25 agosto e 1 settembre. Si tratta di un progetto promosso dalla Regione Umbria e dai Comuni di Assisi, Foligno, Spello, uniti per l’occasione.

“Proponiamo un programma ampio e di qualità – sottolineano Fabrizio Leggio e Veronica Cavallucci, assessori al Turismo e alla Cultura di Assisi – con tante esperienze da vivere in città e sul territorio. Cittadini e turisti potranno trovare eventi e attività ogni settimana, per trascorrere un’estate di relax e divertimento. Assisi e il suo territorio diventano meta ideale in Umbria per vacanze straordinarie”.

Il primo appuntamento di Assisi Estate 2023 è fissato per il 30 giugno, alle 21.30 in piazza del Comune, con il debutto di “Note di Assisi” affidato a “No Name band”, che proporrà un tributo a Lucio Battisti, con storie, racconti e canzoni legati a uno dei più importanti miti della musica italiana. Il primo luglio, stesso orario e posto, seguirà “Esplodere a colori”, performance di danza con Carlos Molina e coreografia di Lucia Guarino, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili. Il 2 luglio, sempre alle 21.30 in piazza del Comune, toccherà alla band “Four B”, che proporrà un viaggio nella musica italiana, strizzando l’occhio a jazz e bossanova.

Il programma completo di Assisi Estate 2023 è disponibile su www.assisiestate.it e sui canali social ufficiali del turismo del Comune di Assisi (Visita Assisi su Facebook e visit_assisi_official su Instragram).