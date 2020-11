Assisi, ipotesi politiche per le prossime elezioni comunali

Assisi: In vista della primavera 2021 con le nuove elezioni amministrative del comune di Assisi alcune indiscrezioni sono già partite. Ai box di partenza sono schierati il centro sinistra, il centrodestra e forse qualche lista civica per la candidatura a sindaco.

Il nuovo sostituirà il vecchio nel massimo consesso cittadino e nell’esecutivo? L’interrogativo serpeggia tra la gente tra conferme e cambi di marcia come avviene sempre all’inizio di ogni contesa politica. Ad esempio il primo giro d’orizzonte riguarda la scelta del sindaco Stefania Proietti, che ancora non ha sciolto il nodo anche se rumors darebbero il primo cittadino voglioso di riproporsi alla guida del Municipio. In quale cartello? Forse capeggiando una lista civica in appoggio al Pd con i 5 stelle piede d’appoggio come al governo della Nazione.

Nel centro destra molte le anime in movimento tra residenti di S.M.Angeli, Assisi e Palazzo. Nomi precisi non ce ne sono ma tutto lascia prevedere che a sostenere il cartello potrebbero essere anche vecchie figure di giunta come new entry i cui dati anagrafici sono top secret.

La Lega forte del consigliere regionale dell’assisano Pastorelli potrebbe diventare ago della bilancia. Sondaggi dei votanti? Ne parleremo appresso.

/Lorenzo Capezzali