Assisi, lavori per 300 mila euro su strade di montagna e centri abitati

Verranno messi in sicurezza i marciapiedi a Rivotorto e l’area pedonale di Petrignano

S

onoe ne sono in programma altri. Questa mattina gli operai del Comune, in collaborazione con l’Afor (Agenzia forestazione regionale) stannoche da Porziano porta alle Casacce. Poi. Il finanziamento previsto per questo tipo di intervento è 45 mila euro, risorse contemplate dal bilancio comunale.

da ufficio stampa Comune di Assisi

Altri lavori sono stati avviati lungo la strada di Sant’Anna su cui, oltre agli interventi puntuali fatti da Anas, è in corso la manutenzione straordinaria con la bitumatura dell’intero tratto grazie a un contributo di 130 mila euro intercettato dal Comune tramite il ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della viabilità pubblica comunale e in questo caso i lavori sono sulla strada di Sant’Anna che era interessata da importanti avvallamenti e situazioni di oggettiva pericolosità.

I lavori nelle frazioni

Intanto sono iniziati anche i lavori a Petrignano, nei pressi di Piazza del Castello, dove si sta effettuando la messa in sicurezza dell’area pedonale con la sostituzione dei sampietrini. E sono cominciati anche i lavori a Rivotorto con la sistemazione e riqualificazione dei marciapiedi che dal Santuario vanno verso il centro abitato.

Questi due ultimi due interventi sono possibili grazie a uno stanziamento di 125 mila euro di risorse comunali.

“Come amministrazione – spiega il vice sindaco Valter Stoppini, che ha la delega alla viabilità e alle manutenzioni – siamo impegnati con continuità a sistemare le strade del nostro territorio, soprattutto quelle di montagna, ma anche nel rifacimento delle carreggiate di arterie cittadine. Come siamo impegnati in un’opera di riqualificazione dei marciapiedi e delle zone pedonali delle nostre frazioni, lavori attesi da anni e richiesti dai nostri cittadini”.

Per i mesi invernali e di bassa stagione turistica sono programmati invece importanti lavori alle pavimentazioni del centro storico (zona san Pietro e corso Mazzini).