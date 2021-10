Assisi location naturale per tv cinema telecamere Rocca maggiore

Chiama o scrivi in redazione

Assisi location naturale per tv e cinema, telecamere alla Rocca maggiore per “Paesi che vai…”

Assisi ancora una volta alla ribalta sul piccolo schermo. Sono state infatti effettuate nella giornata di ieri le riprese televisive del programma culturale “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni” dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, in onda su Rai1 e condotto da Livio Leonardi.

Fonte: Ufficio stampa

Comune di Assisi

Questa volta le telecamere si sono concentrate sulla Rocca Maggiore, monumento simbolo della Città Serafica, e ad accoglierle i figuranti del Calendimaggio, per raccontare una puntata speciale incentrata sulle Rocche Albornoziane.

Insomma Assisi, con i successi della fiction “Che Dio ci aiuti”, la cui sesta serie è stata girata completamente in città, dei programmi “Viaggio nella grande bellezza” di Cesare Bocci, “Meraviglie” di Alberto Angela e dell’ultimo film di Pupi Avati sulla vita di Dante Alighieri, si conferma come una straordinaria e naturale location per la televisione e il cinema.