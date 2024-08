Assisi: Niente Fondi per Riqualificazione di Stadio e Piscina

Assisi – La promessa di riqualificazione della Piscina Comunale e dello Stadio degli Ulivi ad Assisi rimane irrealizzata. La sindaca Stefania Proietti aveva da anni assicurato ai cittadini che i lavori sarebbero stati eseguiti, ma le risorse necessarie non sono mai state disponibili.

Nel recente bilancio di previsione e nel documento unico di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, il progetto di riqualificazione era stato finanziato con i presunti ricavi di un contenzioso con la Regione Umbria riguardante il PUC 2. Tuttavia, già da novembre 2023, il TAR Umbria aveva negato il risarcimento richiesto dal Comune di Assisi. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale aveva mantenuto quelle somme come fonte di finanziamento per la ristrutturazione del complesso sportivo e aveva continuato l’azione legale appellandosi al Consiglio di Stato.

Il secondo grado di giudizio si è concluso con una sentenza sfavorevole il 23 luglio 2024. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6643/2024, ha definitivamente stabilito che il Comune di Assisi non può pretendere nulla dalla Regione Umbria. Questa decisione chiude definitivamente la vicenda, lasciando il progetto di riqualificazione senza fondi.

La gestione del bilancio comunale e la trasparenza nei confronti dei cittadini sono stati messi in discussione. La sindaca Proietti è stata criticata per aver fatto promesse che non poteva mantenere. Una gestione più accorta e una maggiore correttezza avrebbero dovuto convincerla a essere più trasparente con i cittadini.

La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti di Assisi. Molti si sentono delusi e traditi dalle promesse non mantenute, mentre altri chiedono maggiore chiarezza e responsabilità da parte dell’amministrazione comunale. La mancanza di fondi per la riqualificazione del complesso sportivo rappresenta un duro colpo per la comunità, che sperava in un miglioramento delle strutture sportive locali.

La sindaca Proietti non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sentenza del Consiglio di Stato. Tuttavia, è probabile che l’amministrazione comunale dovrà rivedere i propri piani e cercare alternative per finanziare il progetto di riqualificazione. La trasparenza e la comunicazione con i cittadini saranno fondamentali per ricostruire la fiducia e trovare soluzioni condivise.

Nel frattempo, la comunità di Assisi rimane in attesa di ulteriori sviluppi. La riqualificazione della Piscina Comunale e dello Stadio degli Ulivi è ancora un obiettivo importante per molti cittadini, che sperano in un futuro migliore per le strutture sportive della città.