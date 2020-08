Chiama o scrivi in redazione

Assisi onLive, il 13 agosto Maletiempu con Rachele Andrioli e Rocco Nigro

Finalmente giovedì 13 agosto alle 21:15, dopo 6 mesi di “stop”, nell’ambito di “Assisi onLive” e nella splendida cornice del Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore di Assisi, il Piccolo Teatro degli Instabili ha il piacere di presentare “Maletiempu”, un bellissimo concerto del duo salentino composto da Rachele Andrioli e Rocco Nigro (voce, flauti, tamburi a cornice, fisarmonica).

In Maletiempu l’affiatato duo fa rivivere con sensibilità moderna i canti della tradizione del Sud Italia, non trascurando però di fornire il proprio personale e originale apporto.

Il pubblico si potrà accomodare comodamente sul prato con dei cuscini forniti dall’organizzazione.

Si consiglia l’acquisto dei biglietti al link:

https://ticketitalia.com/ maletiempu-rocco-nigro-e- rachele-andrioli

Una serata da non perdere per rivivere finalmente insieme e dal vivo, la possibilità di ascoltare dell’ottima Musica nel cuore di Assisi.

Per qualsiasi info: 333 7853003 – info@assisionlive.it