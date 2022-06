Search for: Search Button

Associazioni venatorie sulla gestione faunistica del Comune

SOPPRESSIONE ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC) S. GREGORIO

ISTITUZIONE ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC) VALLE DEI MONASTERI

ESTENZIONE AZIENDA AGRITURISTICOVENATORIA S. GREGORIO

I sottoscritti presidenti delle sezioni cacciatori :

ANUU MIGATORISTI Ezio Ascani

ENAL CACCIA DI RIVOTORTO Lucio Ciambrusco

FEDERCACCIA ASSISI Enzo Caporali

FEDERCACCIA PETRIGNANO Claudio Cicogna

LIBERACACCIA Maurizio Falcinelli

esprimono il proprio disappunto in relazione ai recenti accadimenti riferiti alla gestione faunistica nel comune di Assisi con scelte imposte dall’alto che andranno a vantaggio di pochi e a danno della stragrande maggioranza dei cacciatori.

Le nostre sezioni facevano parte del comitato di gestione della ZRC di S.Gregorio insieme ad altre quattro sezioni ENALCACCIA dimostratesi poco collaborative che hanno intrapreso altre strade il loro obiettivo principale è ora palese che era quello della cancellazione della zrc di S; Gregorio.

Dopo una prima riduzione della zona ogni nostra proposta di ampliamento per ottimizzarne la gestione ci veniva respinta con motivazioni diciamo discutibili , per non dire altro.

Alla fine la zona è stata soppressa e a nulla sono valse le proteste dei soggetti interessati compreso un comitato locale di cittadini e Pro Loco,

Ora appare chiaro il motivo dopo l’ultima recentissima novità dell’approvazione da parte della Regione dell’allargamento della perimetrazione dell’azienda agrituristicovenatoria di privati che ricomprende quasi tutta la vecchia ZRC oltre a nuovi territori che saranno vietati alla caccia ma dove potranno cacciare solo pochi privilegiati come avveniva nel medioevo e chissà se ci saranno futuri allargamenti considerando che loro lo possono fare.

Veniamo ora all’altra vicenda dell’istituzione della nuova ZRC valle dei monasteri, tra Assisi e Santa Maria con una parte ricompresa anche all’interno del Parco regionale del Monte Subasio , proposta che parte da lontano ed è legata anche alla precedente vicenda.

Inizialmente pur con molte perplessità e spinti dalla ricerca diciamo di una unitarietà interassociativa e al fine di garantire il mantenimento di quella di S Gregorio abbiamo aderito ad una proposta per una seconda zona ma di dimensioni molto più limitate.

Dopo essere venuti a conoscenza della proposta fatta da altri che in pratica è quella approvata abbiamo subito espresso la nostra contrarietà con motivazioni che per brevità non citiamo di natura gestionali, logistiche e con dubbi procedurali e di competenze .

Abbiamo inviato le nostre considerazioni all’atcPG2 e alla Regione sottolineandone le criticità , chiedendo sopralluoghi congiunti ma nessuna risposta se non l’atto istitutivo.

Evidentemente chi ha fatto le scelte nel nostro territorio ha preferito sottrarsi al confronto con chi lo vive realmente seguendo forse le sirene di chi lo ha loro raccontato in maniera sicuramente molto romanzata.

Ribadiamo la nostra forte protesta per l’istituzione della inutile, speriamo non dannosa, ZRC valle dei monasteri.

Proseguirà con più forza il nostro impegno per garantire i diritti e per soddisfare le esigenze di tutti i nostri soci oltre a fare ogni azione necessaria contro scelte che abbiano anche solo il sospetto che siano state fatte per altri scopi.