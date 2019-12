Babbo Natale in anteprima ad Assisi sabato 21 dicembre, ecco tutti gli eventi

Si apre un altro fine settimana ricco di appuntamenti per il Natale ad Assisi, in programma fino 6 gennaio nella città di San Francesco fra presepi, eco alberi, musica itinerante e in filodiffusione, musei aperti, mercatini, mostre, spettacoli, concerti e tante attività a misura di famiglia. Per accogliere grandi e piccini nel magico mondo di Santa Claus e delle fiabe aprono la Casa di Babbo Natale (tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30, il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19,30) e la Casa dei Giochi e delle Fate ( ogni giorno dal 21 al 26 dicembre, i giorni feriali dalle 16 alle 20, i festivi e prefestivi dalle ore 10 alle 20, con l’esclusione del giorno di Natale e del primo dell’anno che sono aperte dalle 16 alle 20 ). Mentre il Trenino del Natale gratuito sarà attivo a ciclo continuo dalle ore 10 alle 20. Sulla Pista del ghiaccio, accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, si potrà può pattinare tutti i giorni feriali dalle 15,30 alle 19, i festivi e prefestivi dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, con aperture straordinarie notturne dalle 21,30 alle 23. Tutte aperte le mostre di arte presepiale.

Ma il Natale è soprattutto solidarietà e venerdì 20 dicembre, alle ore 16, a Santa Maria degli Angeli (via D’Annunzio), si inaugurerà l’ampliamento dell’Emporio solidale, a cura della Caritas diocesana e del Comune di Assisi. E per chi lo desidera, alle ore 21,15 al Teatro Lyrick andrà in scena la commedia musicale “A che servono gli uomini?” con Nancy Brilli.

Sabato 21 dicembre alle ore 15 visita guidata gratuita all’Assisi sotterranea (Foro e Domus Romane) con partenza dall’ufficio turismo (info e prenotazioni allo 075 8138680) e per i più piccoli dalle 15,30 appuntamento in Piazza del Comune per l’arrivo di Babbo Natale, che porterà doni per tutti, su iniziativa della Pro Loco di Assisi. Alle 16.30, nella Biblioteca comunale, l’iniziativa Nati per leggere propone “C’era una volta il Natale”, e alle 21 a Santa Maria degli Angeli (Palazzetto del Capitano Perdono) gli Zampognari incontrano le scuole.

Domenica 22 dicembre Santa Maria degli Angeli sarà animata dal mercatino dell’artigianato a cura dell’associazione Hobbisti L’Ingegno (dalle ore 9 alle 19 piazza Garibaldi) mentre alle ore 10.30 l’appuntamento è al DigiPass con laboratori gratuiti dedicati al Natale per bambini dai 4 agli 11 anni. Alle 11,30 e alle 14 visita guidata gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso) alla Rocca Maggiore di Assisi (info e prenotazioni allo 075 8138680). E poi concerti di musica natalizia in varie chiese del territorio (ore 17 a Castelnuovo, ore 21 ad Armenzano, ore 21 a Rivotorto) e alle 21 Babbo Natale passerà anche nella frazione Costa di Trex con doni per i bambini, tombola e brindisi.

Per informazioni dettagliate su orari e iniziative consultare il sito web www.nataleassisi.it

#NataleAssisi #EmozioneUnica #Assisi #Umbria #Natale #Christmas #VisitAssisi