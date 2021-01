Circolo Subasio da donazion alla Casa di Riposo Andrea Rossi

Ancora una donazione del Circolo Subasio. Non appena la Casa di Riposo Andrea Rossi ha comunicato le proprie difficoltà, il Circolo Subasio ha provveduto all’invio di 200 camici e 1000 paia di guanti. Ci dice il Presidente Costanzi che tutte le donazioni, sia all’ospedale di Assisi nel mese di marzo, con la consegna di 1000 mascherine, all’epoca introvabili, sia all’Istituto Padre Ludovico Da Casoria, con 200 camici e 1000 paia di guanti, sia quest’ultima, sono state effettuate direttamente dal corriere proprio per evitare la foto ricordo di cui sono pieni i giornali relativamente ad ogni iniziativa. Il presidente del Circolo coglie l’occasione per formulare a tutti e alla Città di Assisi i più vivi Auguri per il nuovo anno che non si presenta facile da affrontare.