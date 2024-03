Da Assisi arriva il messaggio di pace, stop ad ogni fratricidio [VIDEO]

Da Assisi arriva il messaggio di pace, stop ad ogni fratricidio

Il Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi fra Marco Moroni, OFMConv, ha voluto lanciare un appello per la pace nel mondo, in particolare in Ucraina e in Terra Santa, in occasione del messaggio di auguri per la Pasqua. Nel contesto storico e sociale in cui i cristiani si stanno preparando a celebrare la festa più importante dell’anno, risuonano le parole con cui Gesù Risorto si presenta ai discepoli mostrando le ferite, “Pace a voi”, la stessa pace che san Francesco, su ispirazione di Cristo, augurava a tutti “seminando” il perdono. Ancora oggi, a ottocento anni dall’impressione delle stimmate di Cristo nella sua carne, Francesco continua ad essere un modello, un ispiratore e una guida per ogni uomo e donna operatori di pace.

«È ora che ognuno – sottolinea fra Marco nel videomessaggio –, da una parte o dall’altra, in ogni conflitto che ancora insanguina il mondo, compia il gesto più onorevole, coraggioso e audace: fermarsi. Perché siamo, grazie alle piaghe del Risorto, un’unica famiglia, fratelli e sorelle».