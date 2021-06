Donatella Casciarri è vice presidente del Partito Democratico umbro

Chiama o scrivi in redazione

Donatella Casciarri è vicepresidente del Partito Democratico umbro

Il Partito Democratico di Assisi intende rivolgere alla Presidente del Consiglio comunale Donatella Casciarri i più sentiti auguri di buon lavoro dopo la nomina a Vicepresidente del Partito Democratico Umbro avvenuta domenica 13 giugno in occasione della prima assemblea regionale che ha ufficialmente proclamato il nuovo segretario Tommaso Bori.

L’assemblea si è riunita necessariamente online nel pomeriggio di domenica. L’ufficio di presidenza sarà composto, oltre che dalla nostra Donatella, da Cristina Papa, nominata nuovo Presidente del Partito Democratico Umbro e Daniele Longaroni, anch’esso vicepresidente. Durante l’assemblea sono intervenuti anche Brando Benifei, capodelegazione del Pd nell’Europarlamento e Giuseppe Provenzano, ex Ministro per il Sud e vice segretario nazionale del Pd.

Questa nomina certifica ancora una volta la centralità di Assisi in ambito regionale in un Partito che ad oggi rappresenta la più credibile alternativa alla destra populista e sovranista. Siamo sicuri che questo nuovo corso del Partito Democratico a livello umbro saprà ricostruire un senso di comunità forte e coeso. Una nuova stagione che vedrà Assisi centrale nel panorama politico regionale legato al centrosinistra, un posto che le spetta e che con i fatti viene certificato. Ancora una volta, in bocca al lupo Donatella!