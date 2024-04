E’ morto Italo Rota, l’architetto del ‘900 italiano e del Mondo

Italo Rota è stato uno degli architetti più influenti del nostro tempo, ha avuto un impatto significativo sulla scena architettonica italiana e internazionale. Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano nel 1982, Rota ha lavorato con Franco Albini e Vittorio Gregotti prima di trasferirsi a Parigi alla fine degli anni ’80. Durante il suo tempo in Francia, ha contribuito alla ristrutturazione del Museo d’Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti e ha lavorato su numerosi altri progetti importanti. Rota è tornato in Italia a metà degli anni ’90, dove il suo studio milanese ha iniziato a lavorare su una vasta gamma di progetti, dal masterplan al product design. Tra i suoi lavori più noti ci sono la promenade del Foro Italico a Palermo, che ha vinto la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana per gli Spazi Pubblici nel 2006, e il Museo del Novecento nel Palazzo dell’Arengario in Piazza Duomo a Milano, completato nel 2010. Oltre ai suoi contributi in Italia e Francia, Rota ha realizzato numerose opere a livello internazionale, tra cui la Casa Italiana alla Columbia University a New York nel 1997, il Tempio Indù a Mumbai nel 2009, e il Chameleon Club all’Hotel Byblos a Dubai nel 2011. La sua morte è una grande perdita per il mondo dell’architettura. Le sue opere continueranno a ispirare le future generazioni di architetti. Di Italo e con Italo ricordo le lunghe chiacchierate al telefono dove mi spiegava e raccontava del recupero urbanistico e dei suoi sogni di professionista. Chiacchierate che facevamo nei tempi in cui fu assessore alla cultura del comune di Assisi. «Fui io – dice Eugenio Guarducci – a suggerire al Sindaco Stefania Proietti il suo arrivo ad Assisi. Il suo pensiero purtroppo non ha avuto modo di concretizzarsi per il breve periodo in cui ha vissuto l’esperienza di Assessore. Mi ricordo di alcuni suoi interventi in Consiglio Comunale che aprivano a ragionamenti profondi e al contempo originali. Un “Archistar” – conclude l’architetto Guarducci – molto umile e garbato aperto al dialogo e confronto con tutti». UmbriaJournal: “Riposa in pace caro Italo Rota”.