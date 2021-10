Elezioni Rsu alla Colussi, netta vittoria della Flai Cgil

La Flai vince le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Colussi di Petrignano di Assisi (Pg). Su 285 voti validi 114 sono andati alla lista della Cgil, che ottiene dunque circa il 40% dei consensi, eleggendo 4 delegati sui 9 posti disponibili.

Fonte: Ufficio stampa Cgil Umbria

Patrizia Lanfaloni è risultata la lavoratrice più votata, con 59 preferenze. Entrano poi nella nuova Rsu Alessandra Fini, con 18 preferenze, Massimiliano Giacché, con 9, e Diego Suvieri con 8.

“Abbiamo praticamente raddoppiato i consensi rispetto all’ultima tornata elettorale – commenta Michele Greco , segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria – ed eleggiamo il doppio dei delegati. Una vittoria che ha un significato particolarmente profondo, che arriva dopo una lunga camminata nel deserto fatta di tenacia perseveranza e caparbietà. Risaliamo la china dopo aver pagato una vertenza dolorosa, ma che come Flai abbiamo affrontato a testa alta e con alto senso di responsabilità.Pensiamo che questo voto sia un riconoscimento della coerenza e del coraggio delle nostre azioni. Voglio quindi ringraziare tutti i candidati e le candidate Flai – continua Greco – che malgrado tutto in questi anni non hanno mai mollato di un millimetro, così come i nostri iscritti, fieri e convinti della nostra storia. Infine – conclude Greco – pensiamo che questo voto assuma un valore ancora più forte dopo i fatti vergognosi di Roma, un valore, mi permetto di dire, partigiano e democratico”.