Apertura Arte & Cultura Musica Ultime notizie Rocca Maggiore - Assisi Map

Estate ad Assisi, Goran Bregović in concerto alla Rocca Maggiore

Estate ad Assisi – Torna la grande musica alla Rocca Maggiore di Assisi, uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi della città, che il 6 agosto prossimo ospiterà il concerto di Goran BregovićGoran Bregović Goran Bregović (Sarajevo, 22 marzo 1950) è un musicista e compositore bosniaco., il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo. Sarà tra le iniziative di punta di Suoni Controvento 2023 e del ricco programma estivo del Comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il noto festival dedicato a intrattenimento, ecologia e turismo lento, nato per valorizzare luoghi naturalistici e storici umbri. L’appuntamento è alle 18.30, nel piazzale della Rocca Maggiore, uno dei monumenti simbolo della città serafica, porta d’ingresso al parco del monte Subasio. Il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà all’ora del tramonto, quando i raggi del sole renderanno pura poesia la caratteristica pietra rosa con cui è costruita la fortezza che domina Assisi, in un contesto straordinario e davanti a un panorama mozzafiato sulla valle umbra.

Bregović sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – insieme alla quale proporrà musiche balcaniche in versione “turbo folk”. Un repertorio di ballate, con suoni travolgenti e musiche evocative che invitano subito a fare festa. Composizioni che miscelano una grande varietà di stili e tecniche, per una musica senza confini. Lo show che Bregović porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti. Non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto, che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente, che regalerà al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. I biglietti per il concerto sono già acquistabili sui circuiti Ticket Italia e TicketOne, al costo di 30 euro, oltre ai diritti di prevendita.

“Dopo anni – sottolineano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, rispettivamente assessore alla Cultura e al Turismo di Assisi – la grande musica torna alla Rocca Maggiore, uno dei luoghi simbolo della città. Il concerto di Goran Bregović, che ha scelto Assisi come tappa importante del suo tour italiano, è uno degli eventi più rilevanti del programma dell’estate 2023, che sarà ricca di appuntamenti e coinvolgerà tutto il territorio, dal centro storico alle frazioni. Sono previsti spettacoli, iniziative culturali e musicali di grande rilievo, destinati a un pubblico trasversale. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori momenti di aggregazione e intrattenimento durante il periodo estivo, valorizzando patrimonio, spazi e risorse della città, con nuove occasioni di promozione in chiave turistica. L’ampio cartellone dell’estate ad Assisi, per il quale siamo alla definizione dei dettagli, sarà illustrato a breve”.