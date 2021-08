Frazione Paradiso, in corso i lavori messa in sicurezza frana

Nella frazione Paradiso, in località San Silvestro, una squadra dei vigili del fuoco è al lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza l’intera area dove, agli inizi dell’anno, si verificò una frana e in seguito anche una fuga di gas a causa di alcuni massi che avevano danneggiato un serbatoio gpl.

All’epoca, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e dei tecnici comunali unitamente al Sindaco e al Vicesindaco, ci sarebbe potuta essere l’evacuazione dalle case per 7 famiglie. Oggi, come assicurato dall’amministrazione comunale e direttamente dal sindaco in linea con i vigili del fuoco, si sta procedendo alla messa in sicurezza, per evitare un aggravamento della situazione, così da addivenire al definitivo ripristino della strada e soprattutto della messa in sicurezza della zona che sarà completamente liberata da ordinanze restrittive.

L’intervento, complesso e articolato, prevede il dosaggio controllato del materiale in incidente caduta e la costruzione di una barriera, un vero e proprio sistema di contenimento, per impedire ai massi di rotolare lungo la strada a ridosso delle abitazioni. Tale lavoro si è reso ancora più indispensabile a causa della siccità di queste settimane che ha provocato un compattamento del terreno favorendo presumibilmente il movimento dei massi e quindi il rischio caduta.

L’opera di messa in sicurezza durerà una settimana, salvo imprevisti e condizioni meteorologiche permettendo. L’amministrazione comunale, anche a nome delle famiglie residenti e della zona, ringrazia il comando dei vigili del fuoco e il distaccamento di Assisi, sempre presenti e vicini alla popolazione in tutte le situazioni di emergenza.