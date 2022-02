Chiama o scrivi in redazione

Guidava senza avere una patente di guida, multato ad Assisi

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Assisi hanno sanzionato un giovane extracomunitario, domiciliato ad Assisi, perché è stato trovato alla guida dell’auto di una sua amica, anch’essa straniera e residente nel territorio assisano, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida né in Italia né nel suo paese di origine

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, e ai due sono state inflitte sanzioni per un totale di quasi 5.500 euro: all’uomo per la guida senza patente di guida e alla donna per incauto affidamento del veicolo.

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno continuato, anche nell’ultima settimana, a monitorare la circolazione stradale sul territorio e a prevenire la commissione di reati. Negli ultimi 7 giorni sono stati 576 i veicoli controllati, 755 le persone e 114 le attività commerciali.