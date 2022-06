Chiama o scrivi in redazione

Il Comitato per l’Ospedale continua con la sua azione e proposte

Il Comitato, creato per sensibilizzare l’amministrazione regionale al fine di potenziare e rendere efficace, almeno nei presidi essenziali, il Nosocomio di Assisi, continua la sua azione volta a: raccogliere istanze, ascoltare i suggerimenti avanzati e fare in modo che la nostra voce si alzi affinché non si abbassi mai l’attenzione della popolazione sulla attività degli organi preposti.

Non c’è dubbio infatti sulla priorità del riassetto del nostro Ospedale di Territorio ma, pur constatando i primi interventi, rileviamo un difetto di impostazione della Direzione Sanitaria Regionale.

Nel dibattito in corso alcuni sostengono che il Direttore del Nosocomio può essere immesso nella Struttura al termine del percorso di potenziamento. I più invece sono convinti che già da adesso sia indispensabile coprire questo vuoto. La Direzione non ricopre infatti solo il ruolo interno che le compete, ma anche quello di interlocutore essenziale verso l’esterno. Nella fattispecie siamo convinti che avere un interlocutore riconosciuto faciliti, velocizzi e dia più compiutezza all’azione dell’Amministrazione Regionale.

Abbiamo osservato il dibattito politico che ultimamente si è sviluppato e che ha avuto dai più una lettura positiva. Per questo continuiamo a chiedere con sempre più forza che le Amministrazioni dei cinque Comuni della Zona Sociale Tre ricompongano quella compattezza sempre dimostrata e che tutti i Gruppi Politici ivi rappresentati diano forza ad una azione comune. Siamo nella fase cruciale, il Comitato di Cittadini rimane presente e attivo.

È ovvio sin da ora che avere un Direttore e, di riflesso, implementare il numero di infermieri e medici sarebbe ancora più auspicabile!

Rivolgeremo la nostra attenzione anche alla Casa Di Riposo Andrea Rossi, non appena sarà nominato il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato inizierà a supportare le iniziative per l’implementazione dell’offerta di questa fondamentale Struttura.