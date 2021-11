Il Comune approva linee programmatiche amministrazione 2021-2026

Nell’ultima seduta il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche dell’amministrazione per il mandato 2021-2026.

La spinta dell’azione amministrativa è “prendersi cura di Assisi” e i contenuti ricalcano il programma presentato agli elettori che il 3 e 4 ottobre scorsi hanno premiato il sindaco Stefania Proietti e la sua coalizione.

“Il programma, con il quale ci siamo presentati alla città – ha spiegato il sindaco chiedendo alle assisane e agli assisani di rinnovarci la fiducia, non ha il solo obiettivo di completare il lavoro fatto nei primi cinque anni ma si propone di realizzare la nuova Assisi, l’Assisi rinnovata – così l’abbiamo definita in ricordo della studiosa Gemma Fortini – una Assisi protagonista nel post Covid, che vuole continuare a essere baluardo di valori e punto di riferimento per il futuro dell’Umbria, dell’Italia e dei comuni, del mondo. ‘Assisi non è una città come le altre. Assisi porta impresso il volto di San Francesco’, Papa Francesco lo ha ricordato nel suo discorso della visita del 12 novembre in occasione della giornata mondiale dei poveri.

La nostra coalizione si è unita intorno a un comune macro-obiettivo “continuare l’azione amministrativa, osservando la nostra città con lo sguardo dei più deboli, così da costruire una città migliore per tutti”. Vogliamo essere a tutti gli effetti la città messaggio di Francesco, segnando nella vita di Assisi, non solo a parole, la cura del creato e dei più deboli, che significa ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri”.

“Le linee programmatiche – ha aggiunto il sindaco – sono ispirate ai nostri valori, alla visione strategica sul futuro di Assisi maturata sulla base dell’esperienza del mandato 2016-2021, alla ricerca del bene comune, ai principi della Costituzione, della democrazia, della legalità, della solidarietà, della partecipazione popolare e della trasparenza per costruire una comunità responsabile e orientata all’inclusione di tutti”.

“Continueremo così a guidare Assisi – ha concluso il sindaco -, con competenze, responsabilità, umiltà e coraggio, verso il 2026, ottocentenario del transito di San Francesco, prendendoci cura di Assisi, della nostra città e della nostra comunità”.

Questi i dieci punti programmatici illustrati dal sindaco nell’aula consiliare: