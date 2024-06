Il sindaco Proietti incoraggia gli studenti di Assisi durante gli esami

Stefania Proietti, sindaco di Assisi, ha inviato un messaggio di saluto e auguri a tutti gli studenti che stanno affrontando gli esami nelle scuole secondarie inferiori e superiori. Proietti ha sottolineato l’importanza di questo momento nella vita degli studenti, descrivendolo come “una sfida straordinaria” che richiede coraggio, fiducia e impegno.

“Gli esami rappresentano un passaggio istituzionale nella vostra vita”, ha affermato il sindaco, “segnando la conclusione di un percorso che vi ha arricchito di conoscenze e relazioni personali e l’inizio di un nuovo cammino”. Ha invitato gli studenti a vedere questo momento come un’opportunità per progettare e costruire il loro futuro.

Nel pomeriggio, il sindaco ha assistito all’esame finale di una studentessa, Alba Bollai, che ha presentato un lavoro dal titolo “C’è ancora domani”. Il lavoro di Bollai si concentra sull’emancipazione e l’empowerment femminile e, per la sezione politica, ha approfondito l’esperienza del primo sindaco donna della città di Assisi.

Questo gesto del sindaco Proietti non solo dimostra il suo impegno verso l’educazione e lo sviluppo degli studenti, ma anche il suo sostegno all’empowerment femminile. La sua presenza all’esame di Bollai sottolinea l’importanza di riconoscere e celebrare le conquiste delle donne in politica e in altri settori della società.

In conclusione, il messaggio del sindaco Proietti agli studenti di Assisi è chiaro: affrontate questa sfida con coraggio, fiducia e impegno. Questo momento rappresenta non solo la fine di un capitolo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso pieno di opportunità. E come dimostra l’esperienza del sindaco Proietti, le donne hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questo percorso.