Incidente sulla strada di Cannara: tre giovani donne coinvolte, una salvata dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata del 8 giugno 2024, verso le ore 6, un incidente stradale si è verificato nella località di Cannara, nella zona di Santa Croce. Tre giovani donne, tutte di età compresa tra i 20 e i 25 anni, erano a bordo di un’automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada finendo contro un albero.

L’impatto è stato violento e una delle ragazze è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, impossibilitata a liberarsi da sola. Tempestivamente allertati, i Vigili del Fuoco della vicina stazione di Assisi sono intervenuti prontamente sulla scena, mettendo in atto tutte le manovre necessarie per estrarre la giovane donna dall’auto incidentata. Grazie alla loro professionalità e all’utilizzo di attrezzature apposite, i pompieri sono riusciti a liberare la ragazza senza che riportasse gravi ferite.

Le altre due occupanti dell’automobile, pur essendo rimaste coinvolte nell’incidente, hanno riportato solo lievi contusioni e sono state soccorse e visitate sul posto dai sanitari del 118, allertati contestualmente all’arrivo dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, nonostante la dinamica violenta dello schianto, le condizioni di salute delle tre giovani donne sono risultate buone e non è stato necessario il loro trasporto in ospedale.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto. Non si esclude che possano essere state cause legate alle condizioni del manto stradale o a un momentaneo calo di attenzione da parte del conducente. Ciò che è certo è che la tempestività e la professionalità dei soccorritori hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi per le tre ragazze coinvolte in questo tragico sinistro avvenuto lungo la strada di Cannara.