Inizieranno domani i lavori di Piano Strade 3 a Santa Maria degli Angeli

Domani inizieranno i lavori prima di fresatura e poi di asfaltatura nella zona di piazza Dante Alighieri (di fronte alla stazione ferroviaria) e via Giosuè Carducci a Santa Maria degli Angeli. Un altro passo avanti nell’attuazione del Piano generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali del territorio di Assisi centro e delle frazioni (Piano Strade 3).

Prima dei lavori di ripristino del manto stradale della carreggiata e della successiva asfaltatura grazie a Umbra Acque sono state sistemate anche le linee della condotta fognaria pubblica. Per permettere lo svolgimento dei lavori da domani, 26 gennaio e fino al 3 febbraio, in via Carducci e piazza Dante Alighieri sono stati istituiti il senso unico alternato dalle 8 alle 17 e il divieto di sosta per tutti i veicoli nella piazza.

Nelle ultime settimane, nonostante le condizioni metereologiche avverse, sono stati effettuati i lavori in quattro strade di Capodacqua, e precisamente via Massera, Via Sant’Apollinare, via della Cannella e via dell’Asilo e sono iniziati i lavori anche a San Vitale. Ma come già detto altre volte il Piano Strade 3 contempla interventi in ben 11 frazioni oltre che in Assisi centro.

“L’amministrazione comunale – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – ha, fin da quando si è insediata, all’ordine del giorno della propria agenda la manutenzione e la riqualificazione delle strade del proprio Comune , prevedendo finanziamenti per ben 3 milioni di euro. Abbiamo e stiamo completando l’asfaltatura di chilometri e chilometri di strade di tutto il territorio comunale al fine di garantire la maggiore sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Non lesiniamo energie e risorse nel disporre interventi in località che da anni chiedevano attenzione, nel 2017 siamo partiti con il Piano Strade 1 (500 mila euro), poi il Piano Strade 2 (un milione) e tutti i lavori sono stati completati. Ora stiamo realizzando il Piano Strade 3 (un milione e mezzo), dimostrando che i nostri impegni vengono mantenuti”.