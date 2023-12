Karate, Memorial “Dino Piccini”, Sesto Fiorentino: Adele Proietti e Diego Elisei fanno doppietta!

Venerdì 8 dicembre alcuni piccoli-grandi karateka del team assisano Epyca-TKS hanno scelto di investire questo giorno di festa per mettersi di nuovo in gioco, salendo nel tatami, con il nostro consueto binomio kata-kumite, dove si porta avanti la tradizione con lo stile, la forma: quindi con il kata; in pari passo con lo sport da combattimento: il kumite. Il tutto marcato dal rispetto per l’avversario, che la nostra arte marziale mette al primo posto!

Così i nostri tecnici, il Maestro VI dan Simone Cipiciani, e l’istruttrice IV dan Simona Ricci, hanno seguito i karateka al Memorial “Dino Piccini”, a Sesto Fiorentino.

Tra i ragazzi dell’Epyca-TKS si è messa in risalto la giovane Adele Proietti, classe 2012, cintura marrone-nera. Per lei una categoria numerosa nel kata, di ben 26 atleti, con sfida a coppie. Si fa avanti con i vari kata raggiungendo la finale. Lì incontra il suo compagno di allenamento Alessandro Rudyshyn, classe 2011, e riesce ad avere la meglio su di lui. Medaglia d’oro per Adele e argento per Alessandro. Primo gradino del podio per Adele anche nel kumite, doppio oro per lei! Non riesce a raggiungere il secondo podio Alessandro, che si trova in una categoria numerosa senza divisioni di peso, passa comunque il primo turno.

Medaglia di bronzo nel kumite per Matias Borsellini, classe 2010, che dimostra tenacia e una grande voglia di mettersi in gioco!

Bel risultato anche per Chanel Ronca, classe 2011, anche se non riesce a convincere gli arbitri con la sua precisa esecuzione del kata, riesce ad aggiudicarsi la medaglia d’argento nel kumite con un solo punto di distacco dalla vincitrice di categoria.

Ottima prestazione per Diego Elisei, classe 2013, che supera 3 turni nella competizione di kata, anche se viene sconfitto nella finale da una cintura maggiore. Bellissima medaglia d’argento per lui su 20 avversari. Raggiunge invece il primo gradino del podio nel kumite dove supera un avversario dopo l’altro mostrando determinazione e un ampio bagaglio tecnico.

Un po’ al di sotto il risultato della sorella, Giada Elisei, classe 2013, che si classifica comunque terza nella competizione di kumite.

Va molto bene nel kumite anche Antonio Brunetti, classe 2011, che viene fermato soltanto in finale ed è per lui medaglia d’argento!

Bel risultato anche per Mattia Pecci, classe 2009, che si aggiudica la medaglia d’argento nel kata, nella sua prima competizione in questa specialità.

Non riescono a raggiungere il podio, ma si fanno carico di un’altra importante esperienza di crescita: Mattia Pecci (2012), Antonio Gabriel Selaru (2014), Matteo Damiani (2012).

A presto per il 2° Trofeo Regionale CSI!