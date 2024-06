La polizia di Assisi denuncia un cittadino ivoriano per furto e altri reati

La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha denunciato un cittadino ivoriano per furto aggravato, possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso e inosservanza di un provvedimento dell’autorità. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Assisi – Santa Maria degli Angeli.

Gli agenti hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo, un ventiseienne originario della Costa d’Avorio, mentre scendeva dal treno proveniente da Perugia. Decidendo di effettuare un controllo, hanno scoperto che il giovane portava con sé un cacciavite lungo oltre 20 centimetri, nascosto nel borsello. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione valida per il possesso di tale strumento.

Le indagini successive hanno rivelato che il ventiseienne era già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti penali, tra cui reati contro la persona e il patrimonio. Inoltre, l’uomo era soggetto a un obbligo di dimora nel Comune di Perugia. Durante i controlli, è emerso anche che era coinvolto in un furto avvenuto ad aprile in una profumeria di un centro commerciale a Santa Maria degli Angeli di Assisi. In quell’occasione, erano stati rubati profumi per un valore superiore a 330 euro. Le dipendenti della profumeria hanno riconosciuto l’uomo come l’autore del furto.

Dopo aver completato tutte le verifiche necessarie, gli agenti del Commissariato di Assisi hanno proceduto a denunciare il cittadino ivoriano all’Autorità Giudiziaria. I capi d’accusa comprendono furto aggravato, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e inosservanza di provvedimento dell’Autorità.

Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli periodici e accurati nelle aree sensibili come le stazioni ferroviarie, che spesso diventano luoghi di transito per individui coinvolti in attività illecite. La Polizia di Stato continua a monitorare attentamente il territorio per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, assicurando alla giustizia chiunque venga trovato a violare la legge.