L’impatto degli asteroidi sulla Terra e il progetto PRISMA: una conferenza ad Assisi

La divulgazione scientifica è una componente fondamentale delle attività promosse dal Gruppo Astrofili Monte Subasio. L’associazione, nota per le sue conferenze di alto livello, si rivolge a soci, appassionati e studenti umbri con l’obiettivo di diffondere la conoscenza astronomica e geologica.

Con questo spirito, il Gruppo Astrofili Monte Subasio organizza un evento di rilievo il 1° giugno 2024 alle 17:30, presso la Sala della Conciliazione di Assisi. La conferenza, patrocinata dal Comune di Assisi, vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore: Mario di Martino, astronomo dell’INAF presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino, e Federico Famiani, geologo del Gruppo Astrofili Monte Subasio.

Mario di Martino terrà una conferenza intitolata “Il Rischio asteroidi e il progetto PRISMA”. Negli ultimi decenni, la consapevolezza della minaccia rappresentata dai corpi cosmici in collisione con la Terra è cresciuta significativamente. Sebbene la probabilità di un impatto catastrofico sia bassa, le conseguenze di un evento del genere sarebbero devastanti. Di Martino illustrerà l’importanza di individuare e studiare gli oggetti potenzialmente pericolosi, una misura essenziale per sviluppare strategie di difesa. Nel corso della sua presentazione, l’astronomo discuterà delle attuali conoscenze riguardanti il rischio asteroidi e delle tecniche per mitigarne la minaccia. Inoltre, spiegherà il progetto PRISMA, una rete nazionale di camere all-sky progettate per osservare meteore brillanti e facilitare il recupero di meteoriti.

Federico Famiani seguirà con una presentazione dal titolo “Asteroidi che hanno lasciato il segno, il limite K-Pg in Appennino”. Il geologo esplorerà la storia geologica dell’Appennino umbro-marchigiano, con particolare attenzione alla Gola del Bottaccione nei Monti di Gubbio. Questo sito è noto a livello mondiale per le sue rocce sedimentarie, che conservano tracce del paleomagnetismo terrestre risalenti a decine di milioni di anni fa. Famiani spiegherà come lo studio degli strati geologici abbia contribuito a comprendere la causa extraterrestre della quinta grande estinzione di massa, avvenuta circa 66 milioni di anni fa, al confine tra il Cretaceo e il Paleogene (K-Pg).

Durante l’evento, saranno esposti i meteoriti della collezione del Museo Vulcanologico di San Venanzo, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di osservare da vicino questi affascinanti reperti cosmici.

Il Gruppo Astrofili Monte Subasio, fondato nel 1995, è una delle principali realtà astronomiche dell’Umbria, riunendo appassionati e professionisti del settore. L’osservatorio astronomico del gruppo, situato a Porziano nel Comune di Assisi, è rinomato per la qualità del suo cielo notturno ed è uno dei più grandi della regione. L’associazione è impegnata nella divulgazione scientifica e nella didattica, organizzando attività rivolte a scuole, gruppi di scout e associazioni culturali e ricreative.