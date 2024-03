Maratona di Lettura “Ask for Peace”: Un Gestore per la Pace di Economy of Francesco

La Lettura come Strumento di Sensibilizzazione e Azione per la Pace Globale

Keyword: pace, maratona di lettura, Economy of Francesco, sensibilizzazione, azione umanitaria

Economy of Francesco, una rete di giovani economisti e imprenditori, si prepara a lanciare una maratona di lettura straordinaria focalizzata sulla pace globale. Questa iniziativa, denominata “Ask for Peace”, si svolgerà interamente online il venerdì 29 marzo.

Quando le vie tradizionali per la pace si rivelano difficili, emergono altre modalità per nutrire il desiderio di pace. Tra queste, vi sono incontri, marce, condivisioni di storie e azioni collettive. E poi c’è la lettura. Leggere e ascoltare la richiesta di pace è essenziale, sia tra le persone che all’interno delle società e tra gli Stati. La pace, infatti, necessita di essere raggiunta attraverso mezzi pacifici come il dialogo, la comprensione delle ragioni dell’altro, il pensiero critico e il rifiuto della violenza.

La maratona di lettura organizzata da Economy of Francesco è concepita come una catena di voci che recitano parole e storie di pace. Parteciperanno volontari di tutte le età, offrendo la propria voce per leggere brani tratti da libri di autori di tutto il mondo, che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalle interviste ad altro ancora.

Paesi come Terra Santa, Cile, Iraq, Perù, Italia, Brasile, Norvegia e molti altri saranno coinvolti in questa maratona di 12 ore di lettura continua, riflessioni, testimonianze, preghiera e musica. L’arte, e in particolare la letteratura, ha la capacità di esplorare e comunicare la realtà dei conflitti armati, svelandone la complessità, l’assurdità e le sofferenze. Tuttavia, la letteratura offre anche preziose pagine che illustrano come si possa preparare la pace, come si possa pensare e come si possa impedire alla guerra di dominare la nostra mente e il nostro cuore.

Dopo aver dedicato una maratona di lettura ai diritti delle donne, Economy of Francesco focalizza questa edizione sulla pace, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di esprimere la loro voce in favore della pace. Questa iniziativa, oltre ad essere un’opportunità di testimonianza e riflessione, potrebbe diventare anche un momento simbolico per sostenere azioni umanitarie portate avanti da organizzazioni operanti in zone di conflitto.

La maratona di lettura “Ask for Peace” sarà trasmessa in diretta a partire dalle 8.00 del 29 marzo sul canale internazionale YouTube di Economy of Francesco. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.francescoeconomy.org.