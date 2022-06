Chiama o scrivi in redazione

Palio del Cupolone, gli Angelani sono tornati in una piazza a colori

Il 10 Giugno 2022 gli Angelani sono tornati in una piazza a colori sotto il loro amato Cupolone. E’ iniziata con qualche minuto di ritardo la prima serata del Palio del Cupolone, organizzata dall’Ente Palio J’Angeli 800, forse per l’incredulità degli spettatori che con timidezza e stupore si sono avvicinati all’ingresso. La serata è iniziata con il colorato e lucente spettacolo del corpo di ballo di Umbria Ballet, che con grande delicatezza e armonia hanno portato in scena, sulle musiche dell’800 italiano, i colori dei tre Rioni: Rosso Rione Ponte Rosso, Giallo Rione Fornaci e Blu Rione del Campo.

Non è mancato il ringraziamento e passaggio di consegne tra gli organizzatori del primo Palio: i Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate 2016, capitanati da Marco Dusi, e il Presidente Moreno Massucci dell’Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800, presente con il Consiglio Direttivo davanti al Palazzetto Capitano del Perdono. Il Presidente dell’Associazione del Piatto Giovanni Granato ha dimostrato con loro la propria felicità per il prosieguo della manifestazione che negli anni non è stata abbandonata.

Piazza Garibaldi ha potuto accogliere e dare la parola anche a personaggi per l’Ente molto importanti come Padre Massimo Travascio Custode della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, il Parroco Padre Luca Paraventi, la rappresentanza del Comune di Assisi Paola Vitali e Giuseppe Cardinali. Ieri sera, con grande contentezza e stima da parte degli Angelani, è intervenuto anche un illustre sostenitore della festa Arnaldo Manini che da anni è sempre presente per il suo paese e affianca il Palio e i Rioni. Con grande piacere era presente il Vice Sindaco del Comune di Bastia Umbra il Dott.Fratellini che ha augurato una longeva vita al Palio Angelano, il Palio di San Michele che questo anno compie 60 anni.

Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni angelane che stanno contribuendo alla gestione della festa, senza di loro, senza il sostegno dei partecipanti e senza rete questa manifestazione avrebbe poco senso, è infatti la somma di tante associazioni che collaborano per il paese: Associazione Se’ de J’angeli se.. presieduto da Daniela Apostolico, il Punto Rosa presieduto da Silvana Pacchiarotti, la Proloco di Santa Maria degli Angeli presieduta da Francesco Cavanna e la stessa Associazione dei Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate presieduta da Giovanni Granato.

Oggi ci sarà il Plaio dei Muje che dopo tanto tempo torneranno “in piazza come una volta” in tanti sensi. A seguire sarà possibile cenare presso le Taverne Diffuse e la Locanda in attesa del Palio all’Opera con il Mezzosoprano Manuel Molinelli e il Tenore Claudio Rocchi.

Ricordiamo i nomi dei Ristoranti aderenti alle Taverne Diffuse: Trattoria Santucci, la Trattoria da Elide, Convivium, Carnalmente, La Pregiutteria Casa Norcia, Hotel Los Angeles Ristorante, La Tavola Rotonda, Antico Ristorante Biagetti Nuova Gestione ed il Ristorante Pizzeria Penny Lane, che proporranno, oltre il menù tipico di ciascuno di essi, anche piatti della tradizione ottocentesca.