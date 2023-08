Peter Bartlett, “Spettrografia sperimentale in tre movimenti”, mostra Assisi

Nelle sale del piano nobile del cinquecentesco Palazzo Bartocci Fontana di Via San Francesco ad Assisi, dal 12 al 22 agosto 2023, è visitabile la Mostra “Spettrografia sperimentale in tre movimenti” dell’artista inglese Peter Bartlett che così si presenta al pubblico:

“Sono un pittore che praticamente non dipinge; sul mio biglietto da visita cʼè scritto Pastelli, Collage, Other Things. Nato e cresciuto nel Somerset mi sono laureato in pittura (1976 – Wolverhampton Polytechnic). Per ventʼanni ho insegnato pittura, disegno e storia dellʼarte. Nel frattempo dipingevo, facevo mostre sia personali, sia collettive. Nel 1993 venni per la prima volta in Italia e fu, come si dice, “love at first sight”, o meglio, ho riconosciuto da subito un ambiente che mi poteva offrire la tranquillità e la solitudine che mi servivano per lavorare, per non parlare dell’incredibile full immersion storico/culturale che fu, e rimane ancora, una fonte di ispirazione smisurata. Un momento determinante della mia vita è stata la prima visione degli affreschi della Basilica Superiore di Assisi. Nel 1998 mi sono trasferito a Mercatale. Durante i miei vent’anni in Italia c’è stato un graduale spostamento dalla “pura” pittura ad un uso più materico ed improvvisato dei materiali, frutto in gran parte, dell’opportunità createsi dalle meravigliose e determinanti amicizie e dalla possibilità di esplorare e lavorare con altri ambienti culturali: musica, teatro, poesia, creare libri, partiture visive, scenografie ed oggetti di scena, recitare… Mentre mi allontano quindi, da tecniche, forme, quadri “tradizionali” mi trovo a creare un mondo visivo sempre più variegato, narrativo e sempre meno descrittivo.”

La Mostra in oggetto si sviluppa in tre capitoli/stanze lungo le quali Peter Bartlett ha sparso “briciole-schegge residue del mosaico di esistenze fantasmatiche” per celebrare i 70 anni dell’artista. Per l’occasione i saloni di Palazzo Bartocci Fontana saranno debitamente invasi dalle opere pittoriche e dalle installazioni di Bartlett che ha pensato e realizzato concept e mostra in collaborazione con Samuele Chiovoloni e Dionisio Capuano che hanno curato insieme a Gabriele Marino, anche i testi del catalogo.

“Un disegno, una casetta, un libro, un altro oggetto apparentemente estraneo diventano perturbatamente familiari: sono i nostri alter ego.”

INFO E ORARI:

Assisi – Palazzo Bartocci Fontana, Via San Francesco n.8 – 12 agosto ore 18:30 Vernissage

La Mostra è visitabile dal 13 al 22 agosto dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso libero.

Info: 333 7927711 – peterbartlett53@gmail.com