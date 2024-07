Progetto di riqualificazione ex ENI: spazio polivalente e parcheggio

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il progetto preliminare e lo schema di convenzione per la riqualificazione dell’area ex ENI in via Madonna dell’Olivo. L’area, abbandonata da anni e bonificata tra il 2005 e il 2022, sarà trasformata in uno spazio polivalente con verde, alberi, parchi attrezzati e colonnine di ricarica, oltre a un parcheggio con 20 posti auto.

L’amministrazione comunale, su sollecitazione dei residenti, ha lavorato intensamente negli ultimi mesi per portare avanti il progetto senza aggravio di risorse pubbliche. I lavori, a cura e spese di ENI, sono stimati in oltre 190 mila euro. Il contratto tra Comune ed ENI è definito “rent to buy” di durata ventennale, con l’immediata concessione dell’immobile al Comune, che avrà il diritto di acquistarlo.

Il sindaco Stefania Proietti ha spiegato che le condizioni sono vantaggiose per l’ente, con un corrispettivo di riscatto totale di 10.000 euro, pagabile in 20 rate annuali da 500 euro. L’area sarà acquisita dal Comune e resa usufruibile dalla cittadinanza entro l’estate 2025.

Durante il dibattito in aula, sono intervenuti Antonio Frascarelli, Alberto Pettirossi e Daniela Fanelli del Comitato locale, che hanno lavorato per risolvere la vicenda dell’area ex ENI. Anche i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno espresso soddisfazione per la risoluzione di un problema che si trascinava da 25 anni. Tra gli interventi, quelli del vice sindaco Valter Stoppini, Laura Pizziconi (Assisi Civica), Giuseppe Cardinali (Assisi Domani), Isabella Fischi (Movimento 5 Stelle), Paola Vitali (Pd), Alfredo Bolletta (Assisi Domani) e Francesco Mignani (Gruppo Misto).

Il progetto rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Assisi, offrendo uno spazio attrezzato e un parcheggio a servizio dei cittadini, senza costi aggiuntivi per le casse comunali.