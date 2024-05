Promozione Eccezionale per il Luogotenente Stefano Ricci della GDF

Riconosciuto per i suoi servizi di rilievo, il Luogotenente Ricci ascende al grado di Sottotenente.

La Guardia di Finanza di Perugia ha recentemente celebrato la promozione del Luogotenente Stefano Ricci, comandante della Tenenza di Todi, al grado di Sottotenente per meriti eccezionali. Questo riconoscimento, conferito con decreto direttoriale il 19 aprile 2024 e in vigore dal 29 settembre 2023, mette in luce l’eccezionale contributo di Ricci alle operazioni e servizi svolti sotto il suo comando.

La promozione di Ricci è stata proposta in accordo con l’articolo 61 del D.Lvo 199/1995, normativa che prevede riconoscimenti speciali per i militari che hanno partecipato a operazioni di significativa entità o che hanno reso servizi di straordinaria importanza. In particolare, il decreto sottolinea le capacità professionali, militari, intellettuali e culturali di Ricci, evidenziando il suo impegno e responsabilità nel portare a termine compiti di grande rilevanza, dimostrando di essere un affidabile candidato per funzioni di grado superiore.

Stefano Ricci, in servizio nella Guardia di Finanza dal 1985, ha un solido background accademico con una laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa. Prima di assumere il comando a Todi nel 2021, Ricci ha lasciato un segno distintivo come comandante della Tenenza di Assisi fino a giugno 2021. Durante il suo mandato ad Assisi, ha guidato la sua unità a raggiungere risultati operativi notevoli, tanto che per l’annualità 2017/2018 la Tenenza è stata eletta “Migliore Tenenza del Corpo della Guardia di Finanza del Centro Italia”, ricevendo una significativa ricompensa morale durante la Festa Nazionale del Corpo.

Inoltre, Ricci ha ricoperto ruoli cruciali come Responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Orvieto e Comandante del Nucleo Mobile della Tenenza di Orvieto. Nei suoi primi anni di carriera, ha anche servito presso il Nucleo PT della Guardia di Finanza di Firenze.

La promozione del Sottotenente Ricci è stata accolta con entusiasmo e congratulazioni da parte del Comandante Generale, dal Comandante in Seconda, dal Comandante Regionale Umbria, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, segno del grande rispetto e stima che Ricci ha guadagnato nel corso degli anni all’interno del corpo. Questo riconoscimento non solo celebra i suoi trascorsi di successo, ma anticipa anche un futuro di ulteriori eccellenze nel suo servizio alla nazione.