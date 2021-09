Pubblicato il bando di gara per i musei e l’ufficio informazione

E’ stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dei servizi del circuito museale e di informazione e accoglienza turistica della città di Assisi.

Oggetto della gara è la concessione dei servizi per il pubblico del circuito museale e dei servizi di informazione e accoglienza turistica, per la precisione si tratta del Museo Foro Romano e collezione archeologica, Pinacoteca comunale, Rocca Maggiore e Giardino degli incanti, Domus romana del Lararium e Domus Romana detta “Casa del Properzio”, Ufficio informazione e accoglienza turistica presso lo Iat.

La durata della concessione è stabilita in 2 anni con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo non superiore a 2 anni.

Il bando è pubblicato sul sito ufficiale www.comune.assisi.pg.it (sezione atti e pubblicazioni bandi di gara e contratti).