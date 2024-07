Rinascita e Redenzione: La Storia di Diego al Convento di Stroncone

Diego, un uomo di sessant’anni originario di Caserta, ha trovato una nuova vita nel convento francescano di Stroncone, situato a pochi chilometri da Assisi. Dopo aver vissuto un’esperienza di vita difficile, Diego è stato accolto dai frati del convento, che hanno creato un’associazione dedicata agli ex detenuti. L’obiettivo dell’associazione è aiutare queste persone a reinserirsi nella società e a intraprendere un nuovo percorso di vita.

Diego si dedica con impegno a tutte le attività necessarie all’interno del convento, contribuendo in vari modi, dall’apparecchiare la tavola al lavoro nei campi. Il suo impegno quotidiano è un esempio di come si può trovare un nuovo scopo nella vita, anche dopo aver attraversato momenti difficili.

Il primo frate che Diego ha incontrato è stato padre Massimo, che celebrava quotidianamente la messa per i detenuti. Diego ha subito percepito in lui una persona con cui poter dialogare e da cui essere ascoltato. Ancora oggi, nel tranquillo ambiente del convento, circondato dalla natura, Diego continua a confrontarsi con padre Massimo, ma anche con padre Luca e padre Danilo.

Questi incontri hanno permesso a Diego di riavvicinarsi alla fede, un legame che aveva perso nel corso degli anni. Oggi, grazie a questa riscoperta, Diego vede la vita sotto una nuova luce. Guardando al passato, si rende conto di aver compiuto un percorso di grande importanza, un percorso che forse ha intrapreso tardi, ma che dimostra come Dio accoglie tutti, a qualunque età.

Diego ha sperimentato in prima persona come Dio ascolta e non abbandona mai. Ha sperimentato il perdono di Dio, un perdono che è sempre disponibile per tutti.

La storia di Diego è un racconto di perdono e rinascita. È una testimonianza di come la fede possa offrire una nuova prospettiva e un nuovo inizio. Condividiamo con gioia la sua storia, in attesa di celebrare la grande Solennità del Perdono. Nei giorni 1 e 2 agosto, come ogni anno, migliaia di fedeli desiderosi di ricevere l’Indulgenza varcheranno la porta della Porziuncola, unendo le loro storie a quella di Diego.