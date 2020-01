Riparte col botto la stagione della Juniores A1 dell’Angelana

Riparte col botto la stagione della Juniores A1: la compagine di Marco Pedetta supera di slancio la Nestor per 4-1 e fa un bel balzo in avanti in chiave salvezza, lasciando intendere di voler procedere senza indugi dopo una prima parte di torneo non sempre scevra da pensieri e preoccupazioni.

Va peggio invece agli Allievi A1 di Giorgio Buttò, piegati a Costano dal Bastia in un derby dominato per un tempo, ma nel quale una volta andati sotto i giallorossi non sono riusciti a volgere le cose a proprio favore. Chi invece torna a gioire dopo un periodo per niente facile sono i Giovanissimi A1 di Luca Mattonelli, che grazie alla doppietta di Alessandro Rossi ribaltano il Sansepolcro a domicilio aprendo il 2020 letteralmente con i fuochi d’artificio.

Stessa cosa, ma qui siamo nell’ordine naturale delle cose, fatta dall’Under 14 di Luca Cannoni, che contro la Barberini Flaminia ha decisamente esagerato imponendosi con un larghissimo vantaggio. Di seguito tutti i report disponibili dello scorso fine settimana.