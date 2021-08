Secondo video del progetto Mosaico assisano. Arte come lavoro

“Un importante segnale è stato dato alla città di Assisi. Alle emozioni suscitate dalle suggestive immagini del lungometraggio giapponese del 1993 si sono aggiunte quelle di un’Assisi contemporanea che sembra essere un’altra città. I giapponesi erano venuti a scoprire come si viveva in Assisi, fuori dalle Istituzioni, nella vita quotidiana. Era una città vivace e operosa, che viveva parallelamente ai simboli che ci rendono noti nel mondo, una città ricca di arte, di artigianato. Il recente video dà voce a quegli artigiani che, per l’esiguo numero, potrebbero classificarsi quasi eroi. Da qui la provocazione: cosa può e deve fare la città per ripopolare il mondo di queste professioni? È ora che la parte politica e quella istituzionale si spoglino dei loro orpelli per trovare una identità di vedute. È questa per me la traduzione del valore della Spoliazione. La città prenda esempio dal grande concittadino Maceo che, davanti alla delusione di un giovane artista che prese a martellate la sua opera invenduta, la ricompose in tutti i suoi frammenti, ridandole la primitiva bellezza. È questa la giusta visione per il futuro: dalla ricomposizione delle varie parti di città può venir fuori quello straordinario mosaico di nome Assisi.”