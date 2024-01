Settimana di preghiera ad Assisi per l’unità dei cristiani

Ama il Signore Dio tuo… e ama il prossimo tuo come te stesso»: è il versetto del vangelo di Luca (10,27) a far da filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2024 che, come di consueto, organizzano dal 18 al 25 gennaio nelle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno.

Il tema e i testi proposti nel sussidio sono stati scelti da un Gruppo ecumenico del Burkina Faso, composto da rappresentanti delle varie tradizioni cristiane presenti nel Paese e coadiuvato dalla comunità locale di Chemin Neuf, i cui membri condividono un impegno peculiare per l’unità dei cristiani.

“Gli uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi sorelle – si legge in una nota congiunta di Marina Zola, Liliana Brunelli e Massimo Busi per Foligno – hanno condiviso il percorso proposto dalle comunità del Burkina Faso che, pur pervase da violenze di ogni genere, sono di stimolo, con la loro proposta, per trasmetterci speranza e per creare percorsi di dialogo al loro interno e con le altre religioni.

Questa ricerca di unità è spesso minata dalla perdita di valori e di un senso condiviso di umanità, da una sempre minore cura del bene comune, dell’integrità e del senso civico. Per questo – concludono – è urgente per noi cristiani essere testimoni dell’amore di Dio e operare affinché l’unità dei cristiani sia a servizio di una pace e di una riconciliazione più ampie”. Gli appuntamenti delle due diocesi.

A Foligno, nella pro-cattedrale di Sant’Agostino, giovedì 18 alle ore 21:00 la veglia di preghiera sarà presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, con la presenza di padre Sebastian Lungu della parrocchia ortodossa rumena e di don Tonio Dell’Olio, presidente della commissione spirito di Assisi promossa dalla diocesi assisana.

Ad Assisi il percorso dell’ottavario inizierà dal santuario della Spogliazione giovedì 18 alle ore 20:30; venerdì 19 saranno celebrati i vespri alla basilica di San Francesco con la presenza di padre Petru Heisu della parrocchia ortodossa romena di Perugia; sabato 20 alle ore 21:15 il Rosario aux flambeaux nella Basilica di S. Maria degli Angeli e domenica 21 alle ore 17:45 i vespri presso la Basilica di Santa Chiara; lunedì 22 alle ore 20:30, veglia nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva presieduta da br Samuel SSF della chiesa anglicana; martedì 23 alle ore 18:30, vespri celebrati dalla Fraternità del Monastero di Bose nella chiesa di San Masseo; mercoledì 24 alle ore 20:30, veglia presso il santuario della Chiesa Nuova.

Per la chiusura della “Settimana” giovedì 25 alle ore 20:30 nella cattedrale di San Rufino, la veglia sarà presieduta dal cardinale Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia (Nigeria) con la presenza del vescovo Sorrentino, di p. Petru Heisu e del sig. Marco Agricola, rappresentante della chiesa valdese.